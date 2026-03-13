Un peregrino checo recorre el Camino de Santiago acompañado de un caballo, un poni y dos perros
Jakub, más conocido como Toulavi Vlci, ha recorrido más de 3.000 kilómetros desde Praga, adaptando su ruta y viviendo una experiencia única junto a sus peculiares compañeros
Marta Clavero
Jakub, conocido como @toulavi_vlci, lleva más de un año caminando desde Praga hasta Fisterra con sus singulares compañeros de viaje: un caballo, un poni y dos perros. Su peregrinación, de más de 3.000 kilómetros, le ha llevado a recorrer diversas rutas del Camino de Santiago. A pesar de las adversidades, no tiene prisa y disfruta del recorrido a su propio ritmo.
Este jueves llegó a Lugo tras caminar más de 3.000 kilómetros desde la capital checa. Su objetivo final sigue siendo la población gallega más occidental, pero a lo largo de su viaje ha adaptado su ruta a medida que se ha encontrado con obstáculos inesperados.
Una peregrinación singular que supera obstáculos
El joven checo comenzó su viaje hace 14 meses con la intención de llegar a la Catedral de Santiago, pero no todo ha salido según lo planeado. En el camino, perdió a uno de sus perros debido a una enfermedad, lo que le llevó a hacer una pausa de cinco meses. Tras retomar el viaje, se encontró con otro contratiempo: las restricciones para acceder a la Plaza del Obradoiro con un caballo. Esto le llevó a modificar su ruta y rodear la ciudad de Santiago, con la meta final en Fisterra.
Un peregrino sin itinerario fijo
A diferencia de la mayoría de los peregrinos, Toulavi Vlci no lleva mochila ni bastón, y no sigue un itinerario fijo. Comenzó la ruta del Camino Olvidado, pero se ha desviado para explorar otros puntos, como los Picos de Europa. Con una media de 20 kilómetros diarios, Jakub prefiere los caminos alejados del tráfico, disfrutando del paisaje y de la libertad que le brinda el camino.
La solidaridad en el camino y el impacto de las redes sociales
A través de su cuenta de Instagram, donde ya suma más de 24.000 seguidores, Toulavi Vlci comparte las historias que vive día a día en su peregrinación. Desde la generosidad de los desconocidos que le ofrecen ayuda, hasta las dificultades que ha tenido que superar. Además, su experiencia ha capturado la atención de los "turigrinos", que cada vez más transforman la experiencia del Camino, priorizando la comodidad sobre la tradición.
Suscríbete para seguir leyendo
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal