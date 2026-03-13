Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Antón LouroIránCampaña de pescaAtropello en O PinoAgriños
instagram

Un 45% de vivenda protexida

Proxecto de reurbanización da parcela de Peleteiro: a pleno en marzo para a aprobación definitiva

A dirección xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia emite un informa favorable para a edificación que reduce os metros cadrados da construción de 23.000 a 19.000

O Bipartito someterá ao pleno de marzo o seu proxecto para a parcela de Peleteiro

O Bipartito someterá ao pleno de marzo o seu proxecto para a parcela de Peleteiro / Jesús Prieto

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, compareceu este venres en rolda de prensa para comunicar o informe favorable da dirección xeral de Urbanismo da Xunta ao proxecto de edificación na parcela de Peleteiro. "Un triunfo colectivo", asegurou a rexedora ao tempo que anunciaba que a proposta se someterá á consideración do pleno ordinario de 26 de marzo, "entendemos que no pleno se aprobará definitivamente" o proxecto, afirmou.

Segundo explicou Sanmartín o informe de Urbanismo é favorable e tan só require a incorporación ao expediente do documento presentado xa por Augas de Galicia, máis segundo afirmou a alcaldesa o ditame da Xunta "non contempla mudanzas sobre o xa presentado" polo Concello de Santiago.

Deste modo, o proxecto final ocupará unha superficie total de 19.000 metros cadrados fronte aos 23.000 iniciais, aproveitando así unha área de espazo público e abertura cara á República Arxentina. O uso do edificio vai ser "de prioridade residencial, cun 45% mínimo de vivenda protexida", con "negocios a pé de rúa" dos que se exclúen "obviamente" pubs e discotecas.

Noticias relacionadas y más

A alcaldesa de Compostela defendeu o diálogo do goberno local para sacar adiante o proxecto da parcela Peleteiro, "coa veciñanza, coa propiedade e co resto da Corporación", sen esquecer facer referencia é a que esta longa andaina é debedora de mandatos anteriores que agora o Bipartito parece que consegue resolver.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
  2. Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
  3. Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
  4. Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
  5. El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
  6. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
  7. Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
  8. Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal

El sorpaso del aeropuerto de Asturias a la terminal de Santiago: ya es el segundo del Norte y solo Bilbao lo supera

El sorpaso del aeropuerto de Asturias a la terminal de Santiago: ya es el segundo del Norte y solo Bilbao lo supera

Proxecto de reurbanización da parcela de Peleteiro: a pleno en marzo para a aprobación definitiva

Proxecto de reurbanización da parcela de Peleteiro: a pleno en marzo para a aprobación definitiva

Santiago presenta una Semana Santa con 17 procesiones y una oferta turística que busca abrir la ciudad más allá del casco histórico

Santiago presenta una Semana Santa con 17 procesiones y una oferta turística que busca abrir la ciudad más allá del casco histórico

Abierto el plazo de solicitud para las escuelas infantiles municipales de Santiago: conoce los requisitos y plazos

Abierto el plazo de solicitud para las escuelas infantiles municipales de Santiago: conoce los requisitos y plazos

El ‘First Dates’ a la gallega de Touriñán y Perdomo vuelve a Santiago

El ‘First Dates’ a la gallega de Touriñán y Perdomo vuelve a Santiago

Un hombre resulta herido en Santiago tras una deflagración al intentar apagar con agua una freidora

Un hombre resulta herido en Santiago tras una deflagración al intentar apagar con agua una freidora

Copas por 6 euros o menos: 3 bares de Santiago que resisten la subida de precios y mantienen la esencia de siempre

Copas por 6 euros o menos: 3 bares de Santiago que resisten la subida de precios y mantienen la esencia de siempre

Que facer hoxe, 13 de marzo, en Santiago: noite de humor con Joaquín Pajarón e a súa ‘Filososidra’

Que facer hoxe, 13 de marzo, en Santiago: noite de humor con Joaquín Pajarón e a súa ‘Filososidra’
Tracking Pixel Contents