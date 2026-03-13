Santiago aspira a ser Ciudad Europea de la Ciencia en 2028: «Es una convocatoria muy competitiva»

La Xunta formalizó este jueves su candidatura para que Santiago pueda ser elegida Ciudad Europea de la Ciencia en el año 2028. «Iniciamos un procedimiento exigente, dado que esta es una convocatoria muy competitiva y, por lo tanto, con un objetivo que no es fácil de alcanzar, pero que hace falta intentarlo porque, de conseguirlo, supondría un refuerzo para visibilizar el sobresaliente trabajo científico que se desarrolla en nuestra Comunidad, cada vez más reconocido a nivel internacional», destacó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, quien, incidió, además, tras la formalización de la candidatura, que su departamento ha culminado «un trabajo de meses con el objetivo de lograr un nuevo hito para la I+G+i, la investigación y la innovación hechas en Galicia».

Asimismo, señaló que «la obtención de esta distinción llevaría aparejada la captación de nuevas inversiones». Estos fondos, indicó Román Rodríguez, «beneficiarían tanto a la capital gallega como a las ciudades de Vigo y de A Coruña». De hecho, apuntó, «la candidatura liderada por la Xunta de Galicia cuenta como socios gallegos, como el Concello de Santiago y las universidades de Santiago, de Vigo y de A Coruña, que podrían desarrollar actividades en sus campus dentro de la programación». También participa la Asociación Gallega de Comunicación de Cultura Científica y Tecnológica.

Recorrido europeo

El proyecto, que lleva por nombre Ways, usa el concepto del Camino de Santiago para conectar a la ciudadanía con la ciencia inspirándose en el espíritu de intercambio y movilidad que caracteriza a la Ruta Xacobea, indicaron desde San Cateano. Con esta finalidad, subrayaron, se proponen «convertir el proyecto en un recorrido europeo que une tres regiones: Galicia (España), Pomorskie (Polonia) y Emilia-Romagna (Italia) a través de las ciudades de Santiago, Gdynia, Rávena y Módena».

Hasta ahora, España no ha conseguido ninguna declaración de Ciudad Europea de la Ciencia por lo que, si la candidatura de Santiago obtuviese el visto bueno, sería la primera en lograr esta distinción.