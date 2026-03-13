Santiago presenta una Semana Santa con 17 procesiones y una oferta turística que busca abrir la ciudad más allá del casco histórico

El Pazo de Raxoi acogió este viernes la presentación del programa de la Semana Santa compostelana, que volverá a llenar las calles de la ciudad con procesiones, actos litúrgicos y actividades culturales. El acto contó con la participación del arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto; la concejala de Turismo, Míriam Louzao; y la presidenta de la Junta de Cofradías de la ciudad, Elena Bernárdez. Durante la presentación se dio a conocer un programa que incluye 17 procesiones organizadas por 11 cofradías, que se celebrarán desde el Viernes de Pasión hasta la Dominica in Albis, una semana después del Domingo de Pascua.

La concejala de Turismo destacó el papel de la Semana Santa como uno de los grandes atractivos de la ciudad en estas fechas. Según explicó, la celebración vive un proceso de revitalización en los últimos años, especialmente desde su declaración como Festa de Interesa Turístico de Galicia en 2018. En ese sentido, Louzao subrayó que el objetivo del programa es promocionar tanto las celebraciones religiosas como el conjunto de la oferta turística compostelana. “A Semana Santa de Compostela é por si mesma un atractivo turístico moi importante para a cidade”, señaló, al tiempo que destacó que el programa reúne tanto los actos litúrgicos como otras propuestas culturales y de ocio que se celebran en esas fechas.

Entre las iniciativas incluidas este año figura también la promoción de nuevos recorridos por la ciudad. “O programa está deseñado co obxectivo de descentralizar os fluxos turísticos, promovendo atractivos máis alá da cidade histórica”, explicó la concejala. Como novedad, el material informativo incorpora un mapa de arte urbana con cerca de 50 murales repartidos por el municipio para animar a visitantes y vecinos a descubrir otros barrios de Compostela.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Cofradías, Elena Bernárdez, detalló el calendario de procesiones, que mantiene la estructura de años anteriores. “As 11 cofrarías da Semana Santa de Santiago sacarán á rúa 17 procesións dende o Venres de Paixón ata a Dominica en Albis”, explicó.

Jornadas intensas

El programa comenzará el Viernes de Pasión con la procesión de las Dores desde San Miguel dos Agros. El Sábado de Pasión habrá dos citas: el traslado de la imagen de la Humildad por la mañana y el Vía Crucis desde la Catedral de Santiago por la tarde. El Domingo de Ramos se celebrarán la tradicional procesión de la Borriquita por la mañana y la de la Esperanza por la tarde. Tras un lunes sin desfiles, el Martes Santo acogerá las procesiones del Cristo de la Paciencia de Conxo y de la Oración en el Huerto. El Miércoles Santo tendrá lugar la procesión de la Humildad, mientras que el Jueves Santo se celebrarán la de la Última Cena y la del Flagelado.

La jornada central será el Viernes Santo, con cuatro procesiones: el Santo Encuentro en la Praza da Quintana por la mañana, la de la Quinta Angustia por la tarde, el Santo Entierro al anochecer y la procesión de la Soledad por la noche. El programa continuará el Sábado Santo con la procesión de los Hermanos y culminará el Domingo de Pascua con la procesión del Cristo Resucitado. Una semana después, en la Dominica in Albis, se celebrará el traslado del Cristo de la Paciencia desde la Catedral hasta su parroquia en Conxo.

Bernárdez destacó además algunas novedades en el folleto informativo de este año, como la inclusión de las alternativas previstas en caso de lluvia, para que el público pueda acudir a actos en el interior de las iglesias cuando no sea posible celebrar las procesiones en la calle. “Se chove, se pode ir porque se vai facer un acto dentro das igrexas”, indicó. El programa incluye también los horarios de cultos en parroquias y templos, así como horarios ampliados de apertura de iglesias para facilitar las visitas durante esos días.

Celebración de la vida

Durante la presentación, monseñor Prieto agradeció el trabajo de las cofradías y de las instituciones implicadas en la organización. “Somos unha cidade onde os pasos cotiáns están aí para os veciños, pero tamén onde se achega moita xente, peregrinos, visitantes e turistas”, afirmó.

Prieto destacó que la Semana Santa supone un momento especial para la ciudad, que cambia su ritmo cotidiano durante esos días. “A cidade colle como un paréntesis que cambia o ritmo das nosas rúas”, explicó, y añadió que las procesiones llevan a los espacios públicos una expresión compartida de fe, cultura y tradición. El arzobispo también subrayó el mensaje de esperanza que culmina con la celebración de la Pascua. “A Semana Santa culmina na celebración da vida, que é o que desexamos compartir nas rúas da cidade”, concluyó.