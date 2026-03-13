Los socialistas denuncian el colapso del sistema sanitario en Santiago

Tras conocerse los últimos datos sobre las listas de espera en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), el secretario general del PSdeG y diputado autonómico Aitor Bouza habló este viernes de colapso sanitario y advirtió de que la situación evidencia «un ataque frontal» a la sanidad pública por parte del Gobierno de Alfonso Rueda.

Recordó que en los últimos meses hubo varios episodios de saturación y apuntó que «primeiro foi o colapso das urxencias», algo que, según señaló, se repitió en invierno y en verano. Denunció asimismo el colapso en la atención primaria y dijo que hubo ciudadanos que tuvieron que esperar «ata tres semanas» para poder acudir a su médico de primaria. Consideró que la situación se agrava aún más con los datos de las listas de espera y exigió el cese del gerente del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, quien a su juicio "non pode seguir nin un minuto máis" tras ofrecer unas explicaciones que calificó de inaceptables.

El líder de los socialistas de Santiago pidió un cambio de rumbo urgente en las políticas sanitarias de la Xunta para garantizar una atención sanitaria digna y en tiempos razonables. "Menos escusas e máis recursos, menos escusas e máis responsabilidades", resumió.

Por último, recordó que la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS acudió esta semana a la Valedora do Pobo para defender sus derechos.