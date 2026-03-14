Formación de especialistas
Día de puertas abiertas para futuros residentes en el área sanitaria de Santiago
Participaron en el encuentro en el Clínico 120 aspirantes a formarse en el CHUS
Redacción
Con el objetivo de ofrecer información sobre los servicios de los centros hospitalarios y de atención primaria a futuros residentes, el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza celebró ayer la novena edición de su jornada de puertas abiertas. Una cita organizada por el equipo de docencia en la que participaron unos 120 futuros residentes, los cuales pudieron exponer sus expectativas ante quienes se están formando en la actualidad y ante los facultativos de los diversos servicios.
Los aspirantes a realizar la formación especializada en el CHUS fueron recibidos por el equipo directivo del centro en un encuentro institucional que tuvo lugar en el Clínico de Santiago.
En la reunión, presidida por el gerente del área sanitaria de Santiago, Ángel Facio, también estuvieron presentes la subdirectora de enfermería Montserrat Souto, los responsables de docencia del CHUS y de atención primaria, Rogelio Leira y Sergio Cinza, respectivamente, y el decano de la Facultade de Medicina de la USC, José Carreira.
Esta novena edición estuvo centrada fundamentalmente en los residentes de Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, a la que por primera vez se sumaron futuros residentes de Urgencias e Inmunología, ya que ambas especialidades se estrenan.
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