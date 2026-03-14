Aterriza en O Eixo la primera Gran Festa Picheleira: "Teremos dez horas de música sen parar, carpa e pulpeiro"

Desde la Asociación de Festexos de O Eixo, llevaban ya un tiempo dándole vueltas a la inclusión de más fiestas en su calendario. "Queríamos incluir algunha festa máis e decidimos facer a primera Gran Festa Picheleira", confiesa a EL CORREO GALLEGO Inés Rey, una de las integrantes de la asociación.

Siendo la Festa Gastronómica da Cabra su gran emblema -que el año pasado trajo, entre otros, a la orquesta Panorama y reunió a cientos de vecinos-, con la nueva celebración buscan dar a conocer más la parroquia e invitan a acercarse a todo aquel "que teña ganas de pasalo ben".

Cogiendo de nombre el mote por el que se le conoce a los compostelanos, la Gran Festa Picheleira funcionará como la previa perfecta de la VII edición de la Festa Gastronómica da Cabra, programada para el próximo 29 de marzo.

Reubicada por mal tiempo

En un primer momento, la Gran Festa Picheleira estaba programada para el pasado 28 de febrero, pero tuvo que ser cancelada ante la previsión de mal tiempo. "Ao final deu bo, pero cancelamos por precaución", confiesa Inés.

A pesar de su reubicación a este sábado, desde la organización confirman que todo el cartel se mantiene, tanto el gran espectáculo de luces del Grupo Zona Centro, como las actuaciones de los DJs y la discoteca móvil Karamelo.

Programa I Gran Festa Picheleira

La fiesta, que tendrá lugar este sábado 14 de marzo en el campo de la fiesta de Santa Lucía, en O Eixo, arrancará a partir de las 18.00 horas.

La música será la gran protagonista de un festejo que se alargará hasta bien entrada la madrugada. "Teremos dez horas de música sen parar, carpa, bar e pulpeiro", explica Inés.

Entre sus platos fuertes, destaca el gran espectáculo de luces, sonido y pantallas gigantes del Grupo Zona Centro.

A la jornada no faltará, como invitado especial, el cantante Jorge Ferre y la discoteca móvil Karamelo, que se alternará en el escenario con la actuación de los DJs Marcos Magan, Maikstyle, Pablo Dolce Vita, Rokino y Ole Costa. También estará el animador Javier King.

Como en toda buena fiesta, en la zona se ha habilitado una carpa con bar y también habrá pulpería. ¿Te la vas a perder?