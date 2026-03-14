Un estudio en el que participa una investigadora del IDIS vincula fertilidad con células inmunitarias cerebrales

Las células del sistema de defensa en el cerebro participan en el proceso de maduración sexual, y el vínculo es una proteína implicada en el desarrollo mamario, RANK. Un hallazgo descubierto en un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en el que ha participado la investigadora Miguel Servet del grupo de Fisiopatología Endocrina del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago y profesora asociada en el departamento de Fisiología de la USC, Cintia Folgueira.

Un trabajo sobre el que la científica del IDIS subraya que «pone de manifiesto que la regulación de la fertilidad es aún más compleja de lo que pensábamos», y añade que «identificar que células inmunitarias del cerebro, como la microglía, participan en el control de las neuronas que regulan la reproducción abre nuevas vías para entender cómo se inicia la pubertad y cómo se alteran estos procesos en algunas enfermedades».

Señal para el inicio de la pubertad

Y es que según esta investigación, publicada en Science, la señal para que comience la pubertad se inicia en el cerebro. Lo hace en el hipotálamo, donde neuronas específicas liberan una hormona que activa la hipófisis, en la base del cráneo, que lanza otras hormonas que desencadenan la maduración de las gónadas.

El mecanismo, que culmina en un organismo fértil, es el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal.

El proyecto con modelos animales del CNIO ha descubierto que en este sistema de regulación hormonal participan también dos elementos que hasta ahora eran contemplados: la microglía, células defensivas del sistema nervioso, y la proteína RANK, que contribuye a remodelar los huesos y es esencial en el funcionamiento de las glándulas mamarias.

Colaboración interdisciplinar

Dirigido por la jefa del Grupo de Transformación y Metástasis del CNIO, Eva González-Suárez, que descubrió en 2010 el papel clave de RANK en el cáncer de mama, y con Alejandro Collado como primer autor, el éxito de este trabajo reside en la interdisciplinaridad y, en palabras de Folgueira, «es un buen ejemplo de cómo la colaboración entre grupos de distintas especialidades permite abordar preguntas biológicos complejas». «Integrar conocimientos de neurociencia, endocrinología e inmunología ha sido fundamental para identificar este papel de la microglía en la regulación de la fertilidad», dice.

Alejandro Collado incide en que gracias a esa colaboración multidisciplinar «hemos llegado a conclusiones que no podíamos prever y conocido técnicas y herramientas que ahora podemos aplicar a futuros estudios».

Eva González-Suárez destaca la importancia de «encontrar células que no son neuronas, sino inmunitarias, regulando la fertilidad».