Santiago despide a Elvira Aldrey, vinculada a las empresas Transportes y Excavaciones Arines y Dios Diante
Vecina de Aríns, era viuda de José Fidalgo, el vimiancés que fundó ambas compañías en Santiago
La parroquia compostelana de Aríns despide este sábado a Elvira Aldrey Mouriño, fallecida a los 96 años. Era una persona muy conocida en la capital gallega por su vinculación con dos empresas del sector de las obras, Transportes y Excavaciones Arines y Dios Diante, cuyo singular nombre rotulado en los camiones sorprendía a más de uno por la calle cuando pasaban.
Fue su marido, José Fidalgo López, natural de Vimianzo, quien se trasladó a Santiago, donde empezó en el mundo del transporte con un carro primero y un tractor después. Con el tiempo y a base de trabajo, fundó ambas compañías.
Del matrimonio de José Fidalgo y Elvira Aldrey, residentes en Vilacoba, nacieron 14 hijos. Él falleció en mayo de 2009, a los 87 años de edad.
La empresa Dios Diante ya no existe como tal, aunque participó en algunas obras muy emblemáticas de Santiago y otras ciudades de Galicia, como la Marina de A Coruña. Por su parte, la de excavaciones continúa hoy como Arines Obras y Proyectos, compañía también muy conocida por su actuaciones en concellos limítrofes con Santiago.
Entierro hoy en Arís
Elvira Aldrey recibriá este sábado sepultura en el cementario parroquial de Arins a las 16.30 horas. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de Boisaca, donde se celebrará una misa a continuación.
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