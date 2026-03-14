Santiago despide a Elvira Aldrey, vinculada a las empresas Transportes y Excavaciones Arines y Dios Diante

La parroquia compostelana de Aríns despide este sábado a Elvira Aldrey Mouriño, fallecida a los 96 años. Era una persona muy conocida en la capital gallega por su vinculación con dos empresas del sector de las obras, Transportes y Excavaciones Arines y Dios Diante, cuyo singular nombre rotulado en los camiones sorprendía a más de uno por la calle cuando pasaban.

Fue su marido, José Fidalgo López, natural de Vimianzo, quien se trasladó a Santiago, donde empezó en el mundo del transporte con un carro primero y un tractor después. Con el tiempo y a base de trabajo, fundó ambas compañías.

Del matrimonio de José Fidalgo y Elvira Aldrey, residentes en Vilacoba, nacieron 14 hijos. Él falleció en mayo de 2009, a los 87 años de edad.

La empresa Dios Diante ya no existe como tal, aunque participó en algunas obras muy emblemáticas de Santiago y otras ciudades de Galicia, como la Marina de A Coruña. Por su parte, la de excavaciones continúa hoy como Arines Obras y Proyectos, compañía también muy conocida por su actuaciones en concellos limítrofes con Santiago.

Entierro hoy en Arís

Elvira Aldrey recibriá este sábado sepultura en el cementario parroquial de Arins a las 16.30 horas. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de Boisaca, donde se celebrará una misa a continuación.