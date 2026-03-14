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Santiago despide a Elvira Aldrey, vinculada a las empresas Transportes y Excavaciones Arines y Dios Diante

Vecina de Aríns, era viuda de José Fidalgo, el vimiancés que fundó ambas compañías en Santiago

Uno de los camiones de Dios Diante

Uno de los camiones de Dios Diante / Cedida

Santiago

La parroquia compostelana de Aríns despide este sábado a Elvira Aldrey Mouriño, fallecida a los 96 años. Era una persona muy conocida en la capital gallega por su vinculación con dos empresas del sector de las obras, Transportes y Excavaciones Arines y Dios Diante, cuyo singular nombre rotulado en los camiones sorprendía a más de uno por la calle cuando pasaban.

Fue su marido, José Fidalgo López, natural de Vimianzo, quien se trasladó a Santiago, donde empezó en el mundo del transporte con un carro primero y un tractor después. Con el tiempo y a base de trabajo, fundó ambas compañías.

Del matrimonio de José Fidalgo y Elvira Aldrey, residentes en Vilacoba, nacieron 14 hijos. Él falleció en mayo de 2009, a los 87 años de edad.

La empresa Dios Diante ya no existe como tal, aunque participó en algunas obras muy emblemáticas de Santiago y otras ciudades de Galicia, como la Marina de A Coruña. Por su parte, la de excavaciones continúa hoy como Arines Obras y Proyectos, compañía también muy conocida por su actuaciones en concellos limítrofes con Santiago.

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Elvira Aldrey recibriá este sábado sepultura en el cementario parroquial de Arins a las 16.30 horas. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de Boisaca, donde se celebrará una misa a continuación.

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