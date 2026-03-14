O Concello abre á veciñanza a participación no anteproxecto de reurbanización do Ensanche
Está dispoñible un formulario na web municipal para facer achegas ao novo modelo urbano de Santiago de Chile e Praza de Vigo
O Concello de Santiago presentou no mes de xaneiro un proxecto piloto para a reurbanización da rúa Santiago de Chile. O plan contempla un único carril de circulación, máis zonas verdes e máis espazo para as persoas peóns. A iniciativa tamén prevé actuacións na rúa Doutor Teixeiro e na praza de Vigo. Agora, o goberno local avanza no proceso de participación para que a veciñanza ou persoas que teñan algún tipo de vinculación poidan facer achegas á definición do novo modelo urbano para o Ensanche. Desde este xoves e durante un periodo máximo dun mes, estará dispoñible un formulario na web de Transparencia do Concello, no apartado de Urbanismo, obras e medio ambiente, na pestana ‘Novo modelo urbano para o Ensanche’. Nese mesmo apartado, pódese consultar tamén toda a información dos anteproxectos.
As persoas interesadas terán que responder a un total de 18 preguntas sobre a relación que teñen co Ensanche (vivir, lecer, traballo, lugar de paso…); preguntas sobre mobiliario e barreiras arquitectónicas, o modo de relacionarse con este espazo (a pé, en vehículo, transporte público…) e a visión cara ao futuro.
Un anteproxecto que busca "mellorar a calidade de vida das persoas"
O anteproxecto contempla establecer unha calzada central de 3,2 metros e beirarrúas de 3,6 metros con diversos deseños segundo a zona concreta da rúa. Dotar o espazo de árbores cun maior tamaño, deixar un só carril de circulación para transporte público, vehículo privado e bicicletas son algunhas das premisas iniciais, pois "a circulación non é a única opción de uso do espazo público", por iso tamén se pensa en limitar a velocidade aos 20 km/h.
Por outra banda, o proxecto de Doutor Teixeiro inclúe espazos de convivencia entre o vehículo e o peón, arborado e áreas de descanso non só para servizo da hostalaría. Ao xeito de Santiago de Chile mais sen determinar as zonas concretas, por agora, nas que instalar estes elementos.
Outra das actuacións vai afectar á Praza de Vigo, onde se vai mudar o "espazo actual bastante confinado" para crear unha zona verde e peonil aberta. Para conseguilo, máis alá da creación da área arborada e de uso para o lecer da poboación vanse restrinxir as áreas de circulación de vehículos.
A motivación e o obxectivo do goberno que lidera Goretti Sanmartín é unha transformación de Compostela gañar espazo para as persoas. “A veciñanza do Ensanche tamén ten dereito a espazos públicos de calidade”, explicou na presentación dos anteproxectos para Santiago de Chile e Praza de Vigo o concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, quen fixou como obxectivo principal o de “reorganizar os usos da cidade para garantir a multifuncionalidade do espazo público e mellorar a calidade de vida das persoas”.
Tanto o concelleiro de Urbanismo, como o de Obras, Xesús Domínguez, xa mantiveron un primeiro encontro coa veciñanza no Centro Sociocultural do Ensanche para presentar os anteproxectos.
