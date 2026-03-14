Muere Constantino Martínez Schnackig, patrono de la Fundación Araguaney, a los 66 años

El fallecimiento de Constantino Martínez Schnackig, patrono de la Fundación Araguaney, ha causado un hondo pesar en la conocida familia compostelana Jaber Martínez.

Martínez Schnackig, fallecido este sábado a los 66 años, era hermano de Requina Elisa, esposa del empresario palestino afincado en Santiago Ghaleb Jaber Ibrahim.

Estaba casado con Victoria Martínez de la Lama Noriega y era padre de tres hijos: Constantino, Zoe y Marta.

En la actualidad, ejercía como patrono de la Fundación Araguaney - Puente de Culturas, de la que fue fundador junto con Ghaleb Jaber Ibrahim y sus hermanas Requina Elisa y Mónica Martínez Schnackig.

Creada en noviembre de 1984, la Fundación nació con el propósito de rendir homenaje a Constantino Martínez y a su esposa, la alemana María Schnackig, suegros de Ghaleb Jaber Ibrahim y padres del ahora fallecido, pero también a la emigración gallega en general, en palabras del propio empresario palestino.

Funeral este domingo a las 12

Los restos mortales de Constantino Martínez Schnackig están siendo velados en la sala Toural del Complejo Funerario Apóstol Santiago. La misa por su eterno descanso se celebrará este domingo a las doce del mediodía en la Capilla del complejo. Seguidamente, será incinerado en la intimidad familiar.