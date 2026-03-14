Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Antón LouroIránCampaña de pescaAtropello en O PinoAgriños
instagram

Proxectos que conclúen

Reabre logo das obras a piscina de Santa Isabel

O goberno local confía no 'Si' da Xunta de Galicia, desta volta, á declaración de Santiago como zona tensionada

Fachada do pavillón de Santa Isabel cuxa piscina reabre esta fin de semana / Jesús Prieto

Ana Triñáns

Santiago

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunciou en rolda de prensa a conclusión dun dos proxectos herdados do mandato anterior, a reforma do pavillón de Santa Isabel, particularmente as actuacións para remodelar a súa piscina que reabre esta fin de semana logo da reforma que mudou, entre outras cousas, tamén a fachada do pavillón.

A piscina reabre este domingo para un campionato e o vindeiro luns 16 de marzo reabre como era o seu horario para o público xeral: de 7 a 23 horas, de luns a venres; de 9 a 20h. os sábados; e de 9 a 14 horas os domingos.

Zona tensionada

A rexedora fixo referencia na rolda de prensa deste venres á declaración de Compostela zona de mercado residencial tensionado. Unha proposta que se enviou por segunda vez á Xunta «e non unha terceira solicitude», dixo Sanmartín, «como di o PP mentindo coma sempre».

Noticias relacionadas y más

A alcaldesa acusou o edil José Antonio Constenla (PP) de faltar á verdade dicindo que non coñecía a segunda proposta para a declaración de zona tensionada «cando estivo exposta ao público dende o 19 de xaneiro». Sanmartín reafirmou a confianza do Bipartito en que desta volta o goberno autonómico dea o ‘Si’ a unha iniciativa para a que xa deu o visto bo en cidades coma A Coruña.

TEMAS

  1. Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
  2. Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
  3. Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
  4. Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
  5. El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
  6. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
  7. Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
  8. Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”

Expertos alertan que crece la mezcla de ansiolíticos y otras drogas entre los jóvenes de Santiago

Raxoi aposta por auditar a xestión integral da auga

Rosa Crujeiras: «Fai falta que a comunidade universitaria se sinta orgullosa de pertencer á USC»

Un estudio en el que participa una investigadora del IDIS vincula fertilidad con células inmunitarias cerebrales

Día de puertas abiertas para futuros residentes en el área sanitaria de Santiago

"Ahora hasta las gasolineras venden pasteles": la confitería más antigua de Santiago que hace a mano todos sus dulces

Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago

Tracking Pixel Contents