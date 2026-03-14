Proxectos que conclúen
Reabre logo das obras a piscina de Santa Isabel
O goberno local confía no 'Si' da Xunta de Galicia, desta volta, á declaración de Santiago como zona tensionada
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunciou en rolda de prensa a conclusión dun dos proxectos herdados do mandato anterior, a reforma do pavillón de Santa Isabel, particularmente as actuacións para remodelar a súa piscina que reabre esta fin de semana logo da reforma que mudou, entre outras cousas, tamén a fachada do pavillón.
A piscina reabre este domingo para un campionato e o vindeiro luns 16 de marzo reabre como era o seu horario para o público xeral: de 7 a 23 horas, de luns a venres; de 9 a 20h. os sábados; e de 9 a 14 horas os domingos.
Zona tensionada
A rexedora fixo referencia na rolda de prensa deste venres á declaración de Compostela zona de mercado residencial tensionado. Unha proposta que se enviou por segunda vez á Xunta «e non unha terceira solicitude», dixo Sanmartín, «como di o PP mentindo coma sempre».
A alcaldesa acusou o edil José Antonio Constenla (PP) de faltar á verdade dicindo que non coñecía a segunda proposta para a declaración de zona tensionada «cando estivo exposta ao público dende o 19 de xaneiro». Sanmartín reafirmou a confianza do Bipartito en que desta volta o goberno autonómico dea o ‘Si’ a unha iniciativa para a que xa deu o visto bo en cidades coma A Coruña.
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”