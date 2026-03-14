Una treintena de estudiantes de tres centros educativos de Santiago compitieron en la XLIII Olimpiada Gallega de Química

Un total de 34 estudiantes de tres centros educativos de Santiago -IES Plurilingüe Rosalía de Castro, Colegio Manuel Peleteiro e IES Arcebispo Xelmírez I- participaron este viernes 13 de marzo en las pruebas de la XLIII Olimpiada Gallega de Química 2026, organizada por la Asociación de Químicos de Galicia, en colaboración con el Colegio Oficial de Químicos de Galicia. En el distrito de Santiago, las pruebas se celebraron en la Facultad de Química de la USC, donde también se examinaron otros 19 alumnos y alumnas de los institutos Losada Diéguez y Manuel García Barros, de A Estrada, del Xulián Magariños (Negreira) y del Castro Alobre (Vilagarcía de Arousa).

La convocatoria se celebró de manera simultánea en A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo y Santiago con 239 participantes procedentes de 41 centros de toda Galicia.

La prueba arrancó a las 16.30 horas y se estructuró en varias partes: cuestiones tipo test, resolución de problemas e interpretación de un supuesto práctico de laboratorio. La organización subraya que la química y sus vínculos con Galicia están presentes en los ejercicios, siempre dentro del marco de los diseños curriculares de Bachillerato: Física y Química de 1º y Química de 2º.

Nueve estudiantes estarán en la olimpiada nacional, en la Universida de Alicante

Los tres primeros puestos por cada uno de los distritos universitarios (A Coruña, Santiago y Vigo) representarán a Galicia en la Olimpiada Nacional de Química, que se celebrará en la Universidad de Alicante del 24 al 26 de abril. Para el presidente de la Asociación y del Colegio Oficial, Manuel Rodríguez Méndez, será «una nueva oportunidad para mostrar el talento científico-químico de las nuevas generaciones del alumnado gallego de bachillerato». Según apuntan a EL CORREO desde la organización, "a finales de la semana que viene o principios de la siguiente" se darán a conocer los resultados de la fase gallega.

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La XLIII Olimpiada Gallega de Química, según destacó Juan Sanmartín, vicepresidente de la asociación y coordinador de la prueba, homenajea este año a Pelayo Rubido, un químico ligado profesionalmente al sector de la automoción y fundador del laboratorio de control ambiental Auquilab. Este profesional de la química tuvo un papel clave en la creación y consolidación de las Olimpiadas de Química en España. Fue nombrado en 1986 Coordinador Nacional.