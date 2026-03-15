Crónica social compostelana | Cocido de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965

Hace unos días, los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965 se reunieron en Casa Juan Rey, en Meixonfrío, para recordar viejas anécdotas y ponerse al día con un buen cocido de por medio. Una comida en la que un total de 22 asistentes que presumen de ser buenos cantores entonaron, como no podía ser de otra forma, las tonadas de rigor. Entre ellos se encontraban Lino Quiñoy, José Franqueira, Juan Vilela, Juan Valiño, Laureano Valiño, Paco Guerra, Antonio Liste, Miguel Martín, José Luis Carreira, Suso Carreira, José Rey, Urbano Ouro, Tomás Da Silva, J. Ignacio Tojo, José Balado, Manuel Pais, José Domínguez, Juan Sines, Juan Formoso, Claudio Delafuente, Jesús Neira y Quico Fernández.

Entrega de becas e insignias del Colegio Mayor La Estila

Foto de familia del acto de entrega de becas e insignias del Colegio Mayor La Estila. / Xunta

El Colegio Mayor La Estila, adscrito a la Universidade de Santiago de Compostela (USC), celebró esta semana el acto académico de entrega de becas e insignias de la institución compostelana fundada en 1948. Una cita ya consolidada en la vida universitaria de la capital gallega que reconoce el compromiso académico y personal de los estudiantes del centro, en un acto —que contó con la presencia de la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y del exministro del Interior y presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, que impartió una conferencia bajo el título La Europa de hoy y su identidad— que simboliza su incorporación plena a la comunidad del colegio mayor.

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Presentación de la exposición de Alexandra Ranner en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). / Xunta

El director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, ha presentado esta semana Rumor, la nueva exposición del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) que supone la primera exposición individual de la artista alemana Alexandra Ranner en un museo de España. La muestra, que se puede visitar hasta el 27 de septiembre en el centro cultural compostelano, forma parte de las 70 propuestas incluidas en el programa As exposicións de 2026 como motor cultural da Galicia Calidade con las que la Xunta de Galicia busca fomentar el acceso a la cultura y contribuir a la formación de la ciudadanía. Rumor parte de una selección de trabajos de la artista berlinesa —que abarcan la fotografía, la escultura, la instalación y el vídeo— que permiten hacer un recorrido por su trayectoria desde el año 2003 hasta la actualidad.