El Espazo Cispac de la USC inaugura mañana una muestra sobre investigación en paleopatología

El Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais inaugura este lunes en el edificio Fontán la exposición As nosas liñas de investigación en Paleopatoloxía: Estado da arte I, mediante la que se pretende acercar a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad los avances llevados a cabo por el equipo que dirige Edgard Camarós.

La muestra, que se podrá ver en el Espazo Cispac de Santiago hasta el próximo 16 de mayo, será también una ventana al laboratorio para mostrar que se estudian los efectos de la enfermedad en el pasado y contribuir a la difusión del conocimiento científico generado en el mismo.

La exposición está integrada por una selección de pósteres científicos presentados en diferentes congresos nacionales e internacionales a lo largo de los últimos años, junto con material arqueológico, reproducciones, modelos tridimensionales y otros recursos empleados en la labor docente e investigadora de este centro de la Universidade de Santiago (USC), muchos de ellos derivados de los trabajos de fin de máster o tesis de doctorado.