El Espazo Cispac de la USC inaugura mañana una muestra sobre investigación en paleopatología
Se podrá ver en el Edificio Fontán hasta el próximo 16 de mayo
Redacción
El Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais inaugura este lunes en el edificio Fontán la exposición As nosas liñas de investigación en Paleopatoloxía: Estado da arte I, mediante la que se pretende acercar a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad los avances llevados a cabo por el equipo que dirige Edgard Camarós.
La muestra, que se podrá ver en el Espazo Cispac de Santiago hasta el próximo 16 de mayo, será también una ventana al laboratorio para mostrar que se estudian los efectos de la enfermedad en el pasado y contribuir a la difusión del conocimiento científico generado en el mismo.
La exposición está integrada por una selección de pósteres científicos presentados en diferentes congresos nacionales e internacionales a lo largo de los últimos años, junto con material arqueológico, reproducciones, modelos tridimensionales y otros recursos empleados en la labor docente e investigadora de este centro de la Universidade de Santiago (USC), muchos de ellos derivados de los trabajos de fin de máster o tesis de doctorado.
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”