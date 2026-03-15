Los hoteles cogen aire en Semana Santa con reservas a buen ritmo para los festivos

A falta de 15 días para el inicio de la Semana Santa y de alrededor de 20 para las jornadas más importantes en términos de ocupación hotelera –el Domingo de Ramos es el día 29 de marzo–, los establecimientos compostelanos miran con esperanza hacia este periodo vacacional, que puede suponer un alivio tras un arranque de año complicado. Según explica el portavoz de la Unión Hotelera Compostela (UHC), José Antonio Liñares, las reservas avanzan a buen ritmo, especialmente para los festivos, entre el Jueves Santo y el Lunes de Pascua.

«Estamos bastante ben, como nun ano normal. A previsión de ocupación é practicamente plena nos días festivos, entre xoves e luns», señala Liñares. En algunos establecimientos, como el Costa Vella, del que Liñares es gerente, incluso «estamos a tope», aunque también matiza que se trata de un caso excepcional. La Semana Santa en Santiago suele estar sujeta a oscilaciones de última hora, con reservas y cancelaciones provocadas por factores externos como la meteorología. En 2025, los establecimientos compostelanos se situaron en una ocupación media por encima del 70%, con picos superiores al 80 % en las fechas más señaladas. El pasado ejercicio la valoración del sector fue positiva. Teniendo en cuenta el punto en el que se llega este año, unas cifras similares serían bien recibidas.

Reservas a ritmo lento

Y es que la tendencia a la baja en la que se ha instalado el sector en la segunda mitad de 2025 y el arranque de 2026 parece que no se va a revertir a corto plazo en los meses posteriores a la Semana Santa, que habitualmente marca el inicio de la temporada alta. El portavoz de la UHC remarca que «hai unhas proxeccións de reservas respecto a anos pasados que vai bastante por debaixo do que debería ser». Esto provoca que «os presupostos ao mellor non se vaian cumprir e que a situación sexa bastante preocupante», añade Liñares. Las reservas marchan a un ritmo lento con la excepción del mes de octubre, fecha en la que se celebra el congreso de Semergen –médicos de atención primaria– y otros eventos relevantes. «Iso peta a cidade , pero o resto dos meses imos por debaixo do que estaba proxectado», insiste.

Preocupación por el aeropuerto

El sector hotelero considera que la tendencia a la baja responde a un conjunto de factores, situando como principal foco de preocupación los datos del tráfico aéreo. El aeropuerto Rosalía de Castro se dejó en febrero casi un 30 % de los pasajeros que hicieron uso de la terminal compostelana con respecto al mismo mes del año anterior, una situación muy similar a la de enero tras cerrar 2025 con un descenso acumulado del 14%. «Hai unha mestura de varias circunstancias que, combinadas en negativo, levan a esta situación. A máis importante supoño que será o aeroporto e a perda de conexións», valora Liñares.

El portavoz de la UHC relata que en las agencias se está advirtiendo a los viajeros que «os voos están carísimos», con lo que, a la hora de ir a Madrid, por ejemplo, muchos optan por el tren aunque sea como conexión con el aeropuerto de la capital de España para desplazarse a otro lugar. «Os avións aprovéitanse dos problemas dos trens, están carísimos, e os que van en tren hai veces que o fan o día anterior por se hai algún retraso. Parece que imos para atrás. Isto non afecta só a quen vai de vacacións porque hai moita xente que viaxa por cuestións de traballo, que desenvolve proxectos, que fai cousas importantes e está metida nesta dinámica un tanto problemática».

Conflictos bélicos

Además de los problemas de movilidad, Liñares identifica ahora un nuevo factor que aún puede complicar más las cosas: la guerra en Oriente Medio y el aumento del coste de los combustibles. En las agencias de viajes se están detectando ya los efectos del conflicto en forma de cancelaciones puntuales, aplazamientos y un notable aumento de las consultas de clientes que buscan información.

La tormenta que ha sacudido al sector turístico ha tenido otro elemento central en los últimos meses: el mal tiempo. Liñares apunta que «está claro que, a pesar de que algún di que non, si que afectou ao Camiño de Santiago». Así lo corrobora la Oficina del Peregrino, que ha registrado un descenso en el número de compostelas entregadas de un 6% en los dos primeros meses del año con respecto a 2025. «É insufrible facer o Camiño chovendo todos os días», constata Liñares.