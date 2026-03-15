El investigador del Sergas Rodolfo Gómez: «Galicia lo ha hecho muy bien al dar estabilidad a los científicos y estamos siendo muy competitivos»

En pocas palabras, ¿qué novedades aporta su estudio sobre los trastornos óseos?

Hemos probado con este estudio que con un fármaco reposicionado como la colchicina podemos hacer que las células madre, que en algunas patologías como la osteoporosis dejan de hacer hueso y se ponen a hacer grasa, hagan hueso otra vez; es decir, este fármaco que ya se utiliza para tratar la gota a dosis bajas, hace que esas células madre tomen la decisión correcta de transformarse en óseas, con lo cual se pueden tratar patologías de déficit óseo, pero también tiene otras utilidades.

¿Utilidades como cuáles?

A futuro podría permitir que a pacientes con hueso deficitario, como los que tienen osteoporosis, se les administre este fármaco de manera local antes de un implante, por ejemplo de cadera, de forma que el hueso se agarre mejor a él, puesto que hay un porcentaje de implantes que fracasan. Si el hueso es de mala calidad, en pacientes con el metabolismo comprometido, ayuda a mejorar la osteointegración de esos implantes, también en los de dientes. Además, hemos identificado y probado una nueva diana terapéutica, y demostrado dónde funciona este fármaco, y hemos utilizado un sustituto, una pequeña molécula, un ARN interferente que, al dárselo a las células, tiene el mismo efecto, lo que abre la vía a desarrollar fármacos mejores, de nueva síntesis y más ambiciosos.

Publicación en 'Pharmaceutics'

¿Qué supone su publicación en ‘Pharmaceutics’?

Un reconocimiento porque al final supone que has sido evaluado por gente que trabaja en tu mismo campo, que valora si has hecho algo bien y si, además, aporta algo novedoso o útil para la comunidad científica. Haber pasado todos los filtros es un poco como haber conquistado una montaña. Y aunque el nuestro es un estudio preclínico, abre la vía a nuevas estrategias, que es en lo que se suelen fijar revistas como éstas, que están entre el 10% de las mejores del mundo en farmacología.

¿Cuánto tiempo emplearon en el estudio?

Este estudio se desarrolló al amparo de un proyecto del Instituto Carlos III que se concedió en 2022, pero es difícil decir una fecha porque muchos de estos trabajos beben de otros preliminares.

Una línea que se nutre de otros proyectos

¿Tienen previsto continuar con el desarrollo de ese ARN y con esta línea de investigación?

Sí, la línea de investigación está siempre abierta, en parte por las vertebrales que tenemos en el grupo. Estamos creciendo bastante en términos de investigadores, nos hemos posicionado como uno de los grupos más grandes en nuestro ámbito a nivel de Santiago y nuestra intención es incrementar esas líneas. Además, contamos con una de alteraciones del metabolismo óseo, tanto por defecto como por exceso, con lo cual siempre estamos investigando en ello y es un campo que se va nutriendo de otros proyectos que pedimos por diferentes vías, de forma que sí va a seguir adelante.

"Aunque es un estudio preclínico, creemos que podría contribuir a frenar la pérdida ósea. Es una diana terapéutica que no está explotada y que incluso puede ser complementaria a otros fármacos" Rodolfo Gómez — Líder del grupo de Patología Musculoesquelética del IDIS

¿En el caso concreto de la osteoporosis, cómo actuaría?

Creemos que podría contribuir a evitar la pérdida ósea, ayudaría a frenarla, aunque es un estudio preclínico y es una diana terapéutica que no está explotada, pero que abre la vía a un nuevo abordaje del problema, que incluso puede ser complementario a otros fármacos que ya se están utilizando.

En el IDIS desde hace una década

¿Cuánto tiempo lleva al frente del grupo que lidera en el IDIS?

El grupo oficialmente se creó en 2017. Yo volví al IDIS en 2016 tras un estancia en el extranjero con un contrato para investigadores del Instituto Carlos III y ahora soy investigador del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

¿Qué le aporta ser investigador del Sergas?

Estabilidad, y es algo que Galicia ha hecho muy bien porque en muchas ocasiones los investigadores van encadenando contratos, pero siempre en el aire. Y en este caso se ha hecho muy bien porque se ha dado continuidad a los investigadores, estabilidad, y no es lo mismo trabajar sin esa certidumbre de que aunque un proyecto no salga como esperabas, vas a poder continuar. Es una apuesta por la investigación que no se ha hecho en otros sitios de España dentro del sistema sanitario, pero hay que tener en cuenta que toda nuestra investigación va orientada a nuestros pacientes del hospital, trabajamos para aportar soluciones a esos enfermos. Y creo que estamos siendo muy competitivos a nivel europeo en Galicia, y en Santiago en particular.

¿Cuántas personas integran el grupo?

Somos un grupo muy heterogéneo, con investigadores clínicos y básicos, y en el laboratorio estamos unos diez, la mayor parte postdoctorales. Además, trabajamos mano a mano con Traumatología del Chuac y su jefe, Alberto Jorge Mora.