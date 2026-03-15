Nueva intervención policial en las inmediaciones del pub Stilo de Santiago: "Se repite todos los fines de semana"

La Policía Nacional volvió a desplegar este domingo varios efectivos en las inmediaciones del pub Stilo, en la rúa Fernando III O Santo, en el centro de Santiago, después de que vecinos de la zona alertasen de la presencia de un joven que, "en aparente estado de embriaguez, estaba alterando el orden público". El incidente obligó a una nueva intervención policial en este punto de la ciudad. "Esta persona en cuestión estaba montando lío en distintos negocios de la zona", señalan los vecinos.

"Peleas, broncas, agresiones, gritos, amenazas y consumo de alcohol y otras sustancias en plena calle. Es la imagen que se repite cada fin de semana a las puertas del pub Stilo", relatan residentes en la zona.

Redadas

El local ya ha sido objeto de diversos operativos policiales en los últimos años. El más reciente se llevó a cabo en noviembre de 2025, cuando la Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo en el pub Stilo y en otro establecimiento de ocio nocturno de la zona, el TNT.

La operación, centrada en la lucha contra el tráfico y el consumo de drogas, se saldó con cerca de un centenar de personas identificadas. Además, los agentes levantaron varias actas por tenencia de estupefacientes y detuvieron a dos personas por encontrarse en situación irregular en España.

Recogida de firmas

Desde la asociación vecinal del Ensanche, Raigame, han puesto en marcha una recogida de firmas para reclamar el cierre definitivo del Stilo y el TNT, así como de dos narcopisos ubicados en el barrio, en los números 5 de la rúa Santiago de Chile y 6 de Alfredo Brañas. La entidad asegura que estas medidas son necesarias para frenar la “degradación do barrio máis densamente poboado da cidade”.

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Raigame ha habilitado en su página web un formulario para que los ciudadanos puedan mostrar su apoyo a la petición impulsada por la entidad. A través de este sistema, cualquier persona interesada puede adherirse a la iniciativa de forma sencilla introduciendo sus datos en el formulario disponible en la web.