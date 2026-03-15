Ciclo integral de abastecemento
Os socialistas acusan á alcaldesa de Santiago de perder tres anos co contrato da auga
Os non adscritos tachan de irresponsable que a decisión non pase polo pleno municipal
Redacción
A edil do Grupo Municipal Socialista Marta Abal critica a xestión do goberno local no contrato da auga e di que as declaracións da alcaldesa «confirman tres anos perdidos para Santiago».
Entende que tras todo o tempo transcurrido, o executivo que lidera Goretti Sanmartín recoñece que actuou «desde un enfoque ideolóxico» e non desde unha análise rigurosa dos custos, da viabilidade dos investimentos nin do impacto nas tarifas. E subliña que nestes anos «gastáronse arredor de 80.000 euros en estudos teóricos sen dar resposta ás necesidades reais do municipio».
Os problemas foron a máis
A concelleira socialista denuncia que mentres se prolongaba esta situación «os problemas foron a máis», cunha rede obsoleta, roturas constantes, un servizo deficiente e carencias básicas no rural en materia de abastecemento e saneamento. Ao seu xuízo, estes datos evidencian a falta de planificación e de decisión política para resolver unha cuestión esencial para a cidade.
Reitera a defensa dunha alternativa clara baseada nun modelo de concesión «cun prego ben deseñado e con mecanismos eficaces de control público».
Mila Castro fala de nova contradición
A edil non adscrita Mila Castro tamén critica o cambio de postura da alcaldesa sobre a renovación do contrato e a acusa de incorrer nunha «nova contradición» ao anunciar que será a Xunta de Goberno local quen decida o modelo de xestión.
Cre que esta decisión supón abandonar o discurso previo do goberno municipal sobre a «cultura democrática» e o respecto aos acordos do pleno. Lembra que no pasado mandato a Corporación acordou -co apoio de BNG, CA e PP- que fose o pleno quen decidise o modelo.
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”