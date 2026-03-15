Os socialistas acusan á alcaldesa de Santiago de perder tres anos co contrato da auga

Os non adscritos tachan de irresponsable que a decisión non pase polo pleno municipal

A concelleira socialista de Santiago, Marta Abal, co seu compañeiro Sindo Guinarte nun pleno.

A concelleira socialista de Santiago, Marta Abal, co seu compañeiro Sindo Guinarte nun pleno. / Cedida

Redacción

Santiago

A edil do Grupo Municipal Socialista Marta Abal critica a xestión do goberno local no contrato da auga e di que as declaracións da alcaldesa «confirman tres anos perdidos para Santiago».

Entende que tras todo o tempo transcurrido, o executivo que lidera Goretti Sanmartín recoñece que actuou «desde un enfoque ideolóxico» e non desde unha análise rigurosa dos custos, da viabilidade dos investimentos nin do impacto nas tarifas. E subliña que nestes anos «gastáronse arredor de 80.000 euros en estudos teóricos sen dar resposta ás necesidades reais do municipio».

Os problemas foron a máis

A concelleira socialista denuncia que mentres se prolongaba esta situación «os problemas foron a máis», cunha rede obsoleta, roturas constantes, un servizo deficiente e carencias básicas no rural en materia de abastecemento e saneamento. Ao seu xuízo, estes datos evidencian a falta de planificación e de decisión política para resolver unha cuestión esencial para a cidade.

Reitera a defensa dunha alternativa clara baseada nun modelo de concesión «cun prego ben deseñado e con mecanismos eficaces de control público».

Mila Castro fala de nova contradición

A edil non adscrita Mila Castro tamén critica o cambio de postura da alcaldesa sobre a renovación do contrato e a acusa de incorrer nunha «nova contradición» ao anunciar que será a Xunta de Goberno local quen decida o modelo de xestión.

Cre que esta decisión supón abandonar o discurso previo do goberno municipal sobre a «cultura democrática» e o respecto aos acordos do pleno. Lembra que no pasado mandato a Corporación acordou -co apoio de BNG, CA e PP- que fose o pleno quen decidise o modelo.

