El Simago de Santiago, el gran almacén que marcó a varias generaciones de compostelanos

Durante muchos años, decir “quedamos en Simago” fue una frase habitual entre los compostelanos. Este antiguo centro comercial, que se situaba en la rúa Montero Ríos donde actualmente hay un Carrefour, fue uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la ciudad en las décadas de 1970 y 1980, y simbolizó la llegada de un nuevo modelo de consumo al Ensanche de Santiago.

El establecimiento pertenecía a la cadena fundada en 1960 por los empresarios José Simó, Adolfo Mayorga y José Gómez-Acebo. La firma introdujo en Compostela un concepto novedoso para aquel momento: grandes superficies que combinaban supermercado y bazar, con productos de alimentación, ropa, electrodomésticos o artículos para el hogar.

Un comercio pionero en la ciudad

Cuando Simago abrió sus puertas en Santiago, el comercio sorprendió a los compostelanos por su tamaño y su oferta. El local contaba con varias plantas y escaleras mecánicas, un elemento que en la época era poco habitual en la ciudad; para muchos vecinos, fue la primera vez que veían este tipo de instalaciones en un comercio. Además, el nuevo formato permitía hacer toda la compra dentro de un mismo edificio, algo que contrastaba con el modelo tradicional de la ciudad basado en pequeñas tiendas especializadas.

Imagen de archivo de los almacenes Simago en la década de los 70 en Santiago / Patricia Hermida

Un punto de encuentro en el Ensanche

El histórico establecimiento se convirtió rápidamente en un lugar de referencia para los santiagueses ya no sólo para hacer la compra, sino también como punto de encuentro social. Durante décadas, su ubicación en el centro de la capital gallega llegó a ser conocida por el nombre del comercio y muchos compostelanos utilizaban Simago como referencia para fijar citas con amigos o familiares.

El declive de la cadena

El auge de nuevas cadenas y la transformación del sector comercial provocaron el declive de Simago a finales de los años noventa. La que fue la primera área comercial de Santiago desapareció tras ser adquirida por el grupo francés Promodès, propietario de los hipermercados Continente, que integró progresivamente los establecimientos a su cadena de red comercial.

Actualmente el local comercial donde se ubicaba Simago, en la rúa Montero Ríos, es un Carrefour Market / Maps

Un recuerdo que permanece

Aunque Simago cerró hace décadas, su recuerdo sigue muy presente en la memoria de quienes vivieron aquella época. Son muchos los compostelanos que, a día de hoy, todavía recuerdan acudir junto a sus padres hasta el establecimiento para escoger los ansiados regalos del día de Reyes en las campañas de Navidad. Para muchos vecinos de Santiago, Simago representó el inicio de una nueva forma de comprar en Compostela y transformó para siempre la vida cotidiana del Ensanche.