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Un vehículo volcado en la AG-56 provoca retenciones en los accesos a Santiago y O Milladoiro

Ha ocurrido en la subida que lleva a la salida hacia la localidad amesana y al enlace con la AP-9

El vehículo volcado este lunes en la AG-56

El vehículo volcado este lunes en la AG-56 / TVG

David Suárez

Santiago de Compostela

Mañana accidentada en Santiago. Dos siniestros ocurridos a primera hora han movilizado a los servicios de emergencia este lunes en la capital gallega. El más reciente ha tenido lugar en torno a las 08:49 horas en la autovía AG-56, concretamente en la subida que lleva a la salida de O Milladoiro y al enlace con la AP-9. Un vehículo ha terminado volcado sobre la calzada e invadiendo parte del carril derecho por motivos que aún se desconocen, lo que está provocando grandes retenciones en este acceso clave a Compostela según comunica Protección Civil.

Fuentes consultadas del 112 Galicia señalan a EL CORREO GALLEGO que recibieron el aviso del siniestro por medio de las llamadas de varios particulares, los cuales confirmaban "que sus ocupantes ya estaban fueran del vehículo", por lo que se ha dado aviso a los servicios sanitarios, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil y Bomberos para tratar de devolver la normalidad lo antes posible a este acceso clave de la capital de Galicia.

Imagen de las retenciones que está provocando el vuelco del coche en la AG-56

Imagen de las retenciones que está provocando el vuelco del coche en la AG-56 / ECG

Continúa el corte por la instalación de la pasarela para la senda Milladoiro-Intermodal

Este accidente se une a los efectos que está teniendo desde hace días el corte del ramal que une la autovía AG-56 con la SC-20 hacia Santiago, que este lunes todavía permanece cortado por unas obras derivadas de la construcción de la senda peatonal Milladoiro-Intermodal, por lo que los que pasan el punto del siniestro tras muchos minutos de espera, todavía deben desplazarse hasta la rotonda de O Milladoiro para poder coger dirección Santiago.

Salida de vía en Lavacolla

Por otro lado, un nuevo accidente en el que se ha visto involucrado un animal ha tenido lugar a las 07:17 horas en las inmediaciones del aeropuerto Rosalía de Castro, concretamente en el punto kilométrico 0,5 de la SC-21, el ramal que une la autovía A-54 a Lugo con el aeródromo de Lavacolla.

Zona en la que ha ocurrido la salida de vía en las inmediaciones del aeropuerto

Zona en la que ha ocurrido la salida de vía en las inmediaciones del aeropuerto / Maps

Según informan desde Axega a este diario, fue el mismo conductor involucrado el que alertó a los servicios de emergencia. En su llamaba explicaba que "había tenido una salida de vía" tras evitar una colisión con un animal.

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Con esta información, se movilizaron tanto a Urxencias Sanitarias como a efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local compostelana, así como a Protección Civil y al parque de Bomberos de la capital gallega, aunque estos últimos confirman a este diario que finalmente "no han tenido que desplazarse hasta el lugar".

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