Expertos de la USC exhumarán fosas franquistas en Santiago, Ferrol y Carral

Expertos de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) exhumarán restos de fosas comunes de víctimas del franquismo en la capital gallega, en Ferrol y en Carral, según un acuerdo alcanzado este lunes con la Diputación de A Coruña. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha explicado, tras la firma del acuerdo, que "los valores democráticos hay que cultivarlos, preservarlos y conocerlos".

Por eso la entidad provincial se compromete a financiar con 150.000 euros los trabajos para exhumar fosas comunes en Boisaca (Santiago de Compostela), Beira (Carral) y Serantes (Ferrol). Los trabajos estarán dirigidos por el equipo Histagra de la USC, experto en ese tipo de labores, que llevará a cabo también una "acción divulgativa".

El rector saliente de la USC, Antonio López, ha incidido en la relevancia de "seguir luchando por la democracia" y, a la vez, documentar la historia de la dictadura. Respecto a la parte divulgativa, relacionada con la documentación audiovisual vinculada a las familias de las víctimas, López ha dicho que "pone los pelos de punta".

Se trata de una serie de actos "de justicia", pero que también tienen un efecto "sanador" respecto a víctimas de la represión franquista, como vio hace poco en un acto similar en una fosa común en Celanova (Ourense).

Despedida del rector

Valentín González Formoso ha agradecido a López su trabajo como rector, pues encara el final de su mandato tras las últimas elecciones ganadas por Rosa Crujeiras, pendiente de tomar posesión al frente de la USC.

Formoso ha destacado su capacidad de trabajo y su actividad durante los ocho años en que ha estado en el cargo de rector, con numerosos acuerdos firmados con la Diputación. López ha reconocido la labor de la institución provincial como un "pilar fundamental para desarrollar las actividades de la Universidad" y ha agradecido a Formoso su colaboración.