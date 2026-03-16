Peter, el gato merodeador de Santa Marta, ya no podrá pasear solo por Santiago: "La multa puede llegar a los 10.000 euros"

Como buen gato doméstico, a Peter le gustan tres cosas: ronronear, echarse largas siestas y explorar su territorio. Uno que, en su caso, es más amplio que el de la mayoría, ya que abarca todo el barrio de Santa Marta.

Allí, en los alrededores de la casa en la que vive, se le puede ver habitualmente meneando la cola. Por lo menos hasta hace poco, ya que es probable que este felino santiagués tenga que cambiar sus costumbres tras la advertencia que una protectora le ha hecho a su familia, que podría llegar a pagar hasta 10.000 euros de multa por sus paseos.

Los paseos de Peter, un hábito multado en la Ley de Bienestar Animal

Todo comenzó con unas fotografías del animal caminando solo por la calle, que compartió la Asociación Abeiro en su perfil de Instagram. "Gato laranxa con colar rosa, visto pola rúa, zona de Santa Marta", comentaba la institución, dedicada al cuidado y rescate animal.

El post encendió todas las alarmas, ya que algunos usuarios lo confundieron con Homer, un felino extraviado en la Rúa Arribadas. Hasta que intervinieron sus conocidos, que resolvieron el misterio a las pocas horas. "Es Peter, de una casa de allí. Anda de vez en cuando por los alrededores de la casa y es muy sociable", escribía una usuaria junto a otros comentarios similares.

Pero que Peter sea un animal simpático no es, según advirtió la protectora, un motivo que le exonere ante la nueva Ley de Bienestar Animal. Así se lo hizo saber la Asociación Abeiro a los dueños del gato, a los que mandó un mensaje abierto a través del propio post.

En él, les informaban de que "de acordo coa Lei 7/2023 de protección dos dereitos e o benestar dos animais", los propietarios deben comprometerse a "adoptar as medidas necesarias para evitar a fuga ou extravío do animal". El objetivo es "garantir a súa seguridade", lo que implica que "non se pode permitir que o gato deambule libremente pola rúa sen supervisión".

La agrupación hace referencia a la última actualización de la Ley de Bienestar Animal, que prohíbe expresamente mantener a los animales "atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado". La normativa establece, de hecho, una figura específica en la que encajaría Peter: la del "gato merodeador", que es el que "sale sin supervisión al exterior del hogar".

Con la nueva ley, estos comportamientos se consideran una falta leve y pueden suponer multas de hasta 10.000 euros para los propietarios, la cifra con la que la Asociación Abeiro advertía a la familia de Peter. Si la autoridad interpreta que se trata de abandono o de una situación que supone riesgos serios para el animal, se hablaría entonces de una infracción grave, que podría alcanzar los 50.000 euros.

¿Vecino o infractor? La división de Santa Marta por los paseos de Peter

La advertencia de la Asociación Abeiro no cayó por igual entre los usuarios. "Esas fotos son, literalmente, ao lado da casa de Peter. Non molesta a ninguén na rúa!", escribía un seguidor en respuesta al post de la protectora, a la que le indicaba que el felino es "un veciño máis de Santa Marta".

La familia del gato no se pronunció ante el mensaje, que es probable que no llegaran a recibir. El tiempo dirá si Peter deja definitivamente sus paseos por Santa Marta o se arriesga a seguir viviendo al margen de lo que ha establecido para él la nueva normativa.