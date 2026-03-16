Los mayores también llenan las aulas de la USC:«Motiva a seguir aprendiendo»

La Universidade de Santiago ofrece a personas mayores de 50 años la posibilidad de continuar su formación a través del IV Ciclo Universitario. Este programa se imparte no solo en Santiago y Lugo, sino también en Vilagarcía y Ribeira. El Diploma Sénior, con una duración de cinco cursos, permite a los alumnos acceder luego al Diploma Excelsor dentro del mismo programa. Para obtener este título, los participantes deberán desarrollar un trabajo de investigación original, dirigido por uno o varios docentes de la USC, que podrá realizarse de forma individual o colectiva.

Desde EL CORREO GALLEGO hablamos con tres de estos estudiantes que participan en el IV Ciclo, quienes nos cuentan cómo esta formación les ha aportado motivación y aprendizaje. Susana Uzal Veiga, Natividad Moreira Arincón y Juanma Fernández Callón nos reciben en una sala de la Biblioteca Concepción Arenal, donde después asistirán a su clase de Informática.

Susana Uzal Veiga (A Escravitude, 1956), residente en Bertamiráns, explica que este programa está abierto principalmente a jubilados, aunque también participa gente en activo. «No se exige ningún examen de ingreso ni titulación previa. Al final solo hacemos un pequeño examen o trabajo, suficiente para justificar que vinimos a aprender, pero es más que asequible. La mitad de la nota ya la tienes con la asistencia», asegura.

Las asignaturas son muy variadas: Xeografía de Galicia, Psicoloxía, Astronomía, Informática, Lingua Galega Contemporánea, Nutrición, Introdución á Ópera... A esto se suman visitas a museos y actividades prácticas como observaciones nocturnas de estrellas con el profesor José Angel Docobo.

«Hay seis asignaturas por curso. El primer año es obligatorio matricularse de cuatro, y luego cada uno elige las que quiera», detalla. Los entrevistados cursan dos por cuatrimestre, y cada asignatura ocupa dos horas en días distintos de la semana. El 29 de mayo celebrarán la graduación, que este año tendrá lugar en Lugo.

Susana destaca especialmente Historia del Arte de Galicia, que combina teoría y práctica. «Si estudias la Catedral de Lugo, luego vamos con la profesora in situ. Se muestra satisfecha con el profesorado, «siempre nos dicen que le gustan las clases en las que hay debate», y considera que la oferta de asignaturas podría ampliarse.

Sobre lo que le aporta la formación, comenta: «Muchas personas tienden a quedarse en casa sin saber qué hacer. Estas actividades motivan a seguir aprendiendo, socializar y conocer gente nueva». Se matriculó el mismo año que se jubiló, con la intención de mantenerse activa: «Te motiva a salir de casa, arreglarte y aprender cosas nuevas».

Juanma Fernández (1956, Ferrol), residente en Milladoiro, coincide: «Estamos aquí para socializar, aprender y mantenernos activos mentalmente, que es muy importante». Sus asignaturas favoritas fueron Literatura Española Contemporánea, Astronomía e Introducción al Derecho. Aunque algunas asignaturas no fueron lo que esperaba, señala que seguirá al menos un año más en el IV Ciclo: «No puedes matricularte de troncales, pero hay muchas complementarias».

Por su parte, Natividad Moreira (1953, Santiago) valora especialmente haber tenido la oportunidad de conocer el ambiente universitario: «Desconocía el campus y me encantó ver dónde estaba cada centro». Para ella, lo más enriquecedor son los trabajos finales.

La compostelana se dedicó toda la vida a trabajar y a su familia. «Tengo cuatro hijos, fui funcionaria y nunca había pasado tiempo leyendo ni interesándome por aprender más», a lo que añade: «Muchas asignaturas me ayudaron a pensar y a descubrir cosas nuevas». Su favorita es Criminología. Tiene nietos que próximamente irán a la universidad, con los que «hablo sobre muchas cosas que aprendí en el IV Ciclo».

Once mayores de 85 año cursaron esta formación el curso pasado

La matrícula ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Mientras que en el curso 2018-2019 se contabilizaron 392 alumnos (268 mujeres y 124 hombres), el curso pasado 2024-2025 la cifra ascendió a 627 (451 mujeres y 176 hombres). En Santiago, la evolución ha sido similar: de 224 estudiantes en 2018-2019 se pasó a 315 el curso pasado.

En el actual, con cifras todavía provisionales, ya son más de 670 los mayores que están cursando el IV Ciclo.

El programa también refleja la diversidad por edades del alumnado. El curso pasado había 11 alumnos mayores de 85 años, de los cuales 8 cursaban en Santiago. Este año ya son 14 estudiantes en ese grupo de edad (7 en Lugo y 7 en Compostela).

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En Santiago, la distribución por edades el curso pasado fue la siguiente: 196 alumnos tenían entre 65 y 75 años, 74 entre 76 y 85 años y 37 eran menores de 65 años. Para el presente curso, las cifras provisionales muestran 218 estudiantes de entre 65 y 75 años, 64 de 76 a 85 años y 39 menores de 65 años.