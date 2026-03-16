‘Percebes’, ‘Furada Negra’ e ‘Alboroque’ triunfan nunha nova edición da MICE

A decisión do xurado coñeceuse onte no Museo do Pobo Galego

Son filmes de Laura Gonçalves, Alexandra Ramires, Berio Molina e Sabrina Fernández

Sanmartín, no centro, estivo presente no acto no que se deu a coñecer o palmarés da XXIedición da MICE. / Cedida

Percebes, Furada Negra e Alboroque protagonizan o palmarés da XXI edición da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MICE)do Museo do PoboGalego. A decisión do xurado deuse a coñecer este domingo, nun acto no que estiveron presentes o xurado das seccións oficiais, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e a vicepresidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego, María Xosé Fernández Cerviño, ademais do cineasta Berio Molina e representantes das películas premiadas.

O premio internacional recaeu en Percebes, de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, pola súa capacidade de «narrar desde a mirada do particular ata abrir unha reflexión máis ampla» sobre a dependencia económica do turismo e a perda de identidade como pobo, así como polo «maxistral emprego» da animación mesturada coas voces reais da veciñanza do Algarve.

Pola súa banda, o premio ao mellor filme galego foi para Furada Negra, de Berio Molina, polo tratamento do material de arquivo e, en especial, « polo traballo sonoro que constrúe, co que revisita de maneira poética o carácter histórico e simbólico do patrimonio natural».

O xurado recoñeceu ademais Alboroque, de Sabrina Fernández Casas, coa distinción á excelencia etnográfica pola súa capacidade para construír o relato e a análise etnográfica mediante «recursos fílmicos e narrativos que revelan múltiples capas da realidade», desde as consecuencias das permanencias e das ausencias provocadas pola migración no contexto rural ata o contraste entre o traballo forestal e o industrial, así como a importancia da dimensión comunitaria.

Trátase de tres pezas que destacan dentro das liñas que atravesaron as seccións competitivas desta edición e que dialogan co espírito da MICE ao explorar, desde distintas linguaxes cinematográficas, as relacións entre memoria, territorio e comunidade.

Na lista de gañadoras inclúese unha presenza destacada de cineastas mulleres. As directoras Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, autoras de Percebes, e a realizadora Sabrina Fernández Casas, premiada por Alboroque, forman parte dun conxunto de creadoras que están a renovar as formas de aproximación ao cinema do real desde linguaxes diversas e miradas profundamente ligadas ás comunidades e aos lugares que habitan.

Noticias relacionadas y más

O palmarés desta edición foi decidido por un xurado que reuniu tres miradas complementarias sobre o cinema do real: a cineasta e montadora Iria Silvosa, vinculada á cooperativa cultural Numax; o crítico Denís Area, colaborador da revista A Cuarta Parede, e a antropóloga Bibiana Martínez Álvarez, investigadora formada na Universitat de Barcelona.

  1. Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
  2. El bar de Santiago donde Felipe VI se despejaba los viernes: así era el mítico Zum Zum
  3. Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
  4. Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
  5. El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
  6. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
  7. Ahora hasta las gasolineras venden pasteles': la confitería más antigua de Santiago que hace a mano todos sus dulces
  8. Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”

Los mayores también llenan las aulas de la USC:«Motiva a seguir aprendiendo»

Los mayores también llenan las aulas de la USC:«Motiva a seguir aprendiendo»

El corazón voluntario de Protección Civil de Santiago

El rural de Santiago se revitaliza tras el encierro del covid y lleva dos años ganando vecinos

Nueva intervención policial en el pub Stilo de Santiago: "Se repite todos los fines de semana"

Nueva intervención policial en el pub Stilo de Santiago: "Se repite todos los fines de semana"

La playa favorita de Boris Izaguirre a 1 hora de Santiago: “Es un lugar maravilloso”

La playa favorita de Boris Izaguirre a 1 hora de Santiago: “Es un lugar maravilloso”

Confirmado: en Santiago puedes denunciar a tu vecino si realiza obras sin cumplir la normativa

Confirmado: en Santiago puedes denunciar a tu vecino si realiza obras sin cumplir la normativa

A dimensión artística do xogo conquista a Cidade da Cultura: "Xogar tamén é aprender"

A dimensión artística do xogo conquista a Cidade da Cultura: "Xogar tamén é aprender"
