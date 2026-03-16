Intento de asalto a una vivienda en Santiago: le roban el DNI y las llaves en la Cidade da Cultura y tratan de desvalijar su casa

Este sábado se celebró en la Cidade da Cultura la primera edición de Gaiás en Xogo, una nueva propuesta enfocada en los más pequeños y sus familias, que pudieron disfrutar de talleres para estimular la creatividad en la infancia y cuya convocatoria reunió a más de 3.500 personas durante toda la jornada. Una de ellas fue una compostelana llamada Lara, para la que un día de diversión con sus hijos se convirtió en una pesadilla desde el momento en que le robaron el bolso del interior de su coche en el parking del recinto.

Tal y como explica a EL CORREO GALLEGO, "mi pareja y yo fuimos con los niños a las actividades que había el sábado en la Cidade da Cultura, pero apenas estuvimos media hora", y relata que "todo ocurrió dentro de nuestro coche, rompieron el cristal trasero y cogieron un llavero que mi pareja había dejado en la consola del vehículo y el bolso que yo había dejado bajo el asiento del copiloto, en el que había otro juego de llaves de nuestro piso y mi cartera con el DNI. Además, también se llevaron dos mandos de abrir portales", explica.

Gaiás en Xogo reunió a más de 3.500 personas durante el todo el domingo en la Cidade da Cultura / Antonio Hernández

Tras llegar a su vehículo y poner el robo en conocimiento de las fuerzas de seguridad, la sorpresa fue aún mayor para Lara cuando un hermano suyo la llamó al poco tiempo para comunicarle que un vecino de sus padres había encontrado su cartera en las inmediaciones de la vivienda de sus progenitores: "La encontró un vecino y por mi carnet de conducir supo quién era y llamó a mi hermano".

Una vez recuperada la cartera, la protagonista de esta historia comprobó que lo único que faltaba, además de un pequeño montante de dinero, era su DNI, por lo que intuye que los ladrones debieron acercarse hasta casa de sus padres con el propósito de desvalijarla pensando que las llaves o alguno de los mandos abriría la vivienda. Por suerte, "la dirección que consta en mi Documento Nacional de Identidad no coincide con la de nuestra vivienda, ya que no lo tengo actualizado y todavía figura como domicilio la de casa de mis padres", aclara la santiaguesa a este diario.

Pero la fortuna o las prisas de los ladrones también jugaron a favor de la pareja, puesto que en el interior del vehículo había un tercer mando que sí pertenecía a la casa de sus padres y que "milagrosamente no se llevaron", por lo que el plan de los 'cacos' se vio truncado "porque la dirección del documento nos les sirvió para nada", afirma Lara.

Niños y famillias disfrutaron este sábado de una jornada de juegos en la Cidade da Cultura / Antonio Hernández

Lara intenta ver al lado positivo

Pese a la sensación de miedo que le genera que unos desconocidos intentasen meterse en su casa, Lara mira ahora ver el lado positivo del robo, ya que al haber recuperado toda su documentación, a excepción del DNI, "me evitará muchos engorros". Lo que sí que ha tenido que hacer forzosamente ha sido cambiar las cerraduras de su piso, puesto que los ladrones se llevaron los dos únicos juegos que tenían ella y su pareja. Pero una de las cosas que más le duele es que, junto a su bolso, los ladrones se llevaron un pendrive con más de 5.000 fotos que había descargado de su iPhone para liberar espacio, y de las cuales no tiene copia.

La zona de estacionamiento de la Cidade da Cultura carece de sistema de videovigilancia / Maps

Una zona sin videovigilancia

Este pasado sábado el parking de la Cidade da Cultura estuvo muy concurrido por las miles de personas que se acercaron a disfrutar de Gaiás en Xogo. Cientos de coches llenaron una zona de estacionamiento que actualmente carece de videovigilancia, por lo que tal y como explica Lara después de denunciar los hechos ante la Policía Nacional y el personal de seguridad del recinto, "va a ser muy difícil dar con los responsables", concluye.