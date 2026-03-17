200 millones de desplazados en 2050: la USC aborda una de las consecuencias del cambio climático

Más de 117 millones de personas han sido desplazadas de su hogar por factores climáticos hasta 2025 y se calcula que en 2050 serán más de 200 millones, según se ha expuesto en la jornada ‘Cambio climático & Movilidades humanas’ celebrada este martes en Santiago de Compostela. La jornada, que se ha desarrollado en el Centro de Estudos Avanzados, sede del Instituto de Investigación en Humanidades (Ihus), ha profundizado en cómo el cambio climático influye en las movilidades humanas, cuáles son sus causas y cómo promover políticas de prevención y protección, ya que los eco-refugiados carecen de reconocimiento legal.

“A pesar de que los desplazamientos forzosos son constantes en el tiempo, en el presente siglo siguen aumentando exponencialmente”, ha destacado Jorge Sacido Romero, profesor de la Universidade de Santiago (USC), que junto a la también profesora Noemí Pereira Ares han codirigido el encuentro, con la participación de profesionales y académicos.

El experto en historia ambiental Marco Amieiro, a través de la experiencia de emigración de un familiar, ha expuesto cómo los procesos migratorios reciben una consideración social y legal diferente, mientras que los problemas que un emigrante o un eco-refugiado afronta fuera de su casa son los mismos.

"¿Por qué ha perdido sus medios de vida? No se reflexiona y se deniega la protección sin ningún tipo de contemplación"

Estefanía Eléxpuru, técnica de proyectos de la organización para el desarrollo social ACCEM, ha actualizado los datos del Informe de Tendencias Globales de ACNUR y situó la cifra de desplazados en 117 millones de personas. “Por lo general, los mayoritarios son desplazamientos internos dentro del propio país o con fronterizos”, ha explicado y ha demandado una "mayor transparencia política" para poder crear mecanismos efectivos para el reconocimiento de los eco-refugiados y para su prevención.

El ingeniero colombiano exiliado Alberto Cortés Cobos ha señalado que se esperan 200 millones de desplazados en el mundo para 2050, aunque ha apuntado a que “podrían ser 300”, al tiempo que ha ofrecido su visión de la industria petrolera en Colombia, en la que trabajó, y que, según considera, “gana lo suficiente para crear un entorno sano, seguro y sostenible para la población”.

Begoña Carrera, abogada especializada en Protección Internacional, ha explicado que “muchas de las emigraciones pasan por económicas, sin llegar a plantearse el porqué de la situación. "¿Por qué ha perdido sus medios de vida? No se reflexiona y se deniega la protección sin ningún tipo de contemplación", ha afirmado y ha apuntado que cambiar esta forma de proceder también cambiaría las industrias y nuestro modo de vida.

A su juicio, el derecho internacional está "totalmente pisoteado" y "el dinero que tendría que estar yendo a la mitigación del cambio climático está yendo a la industria armamentística".

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La jornada continuará esta tarde en la Facultad de Filología de la USC con la proyección de la película 'Mariposas Negras', en el marco del ciclo CineFilo, seguida de un coloquio en el que participará su director, David Baute.