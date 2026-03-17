Adiante a dirección facultativa da Casa dos Maiores do Ensanche compostelán

A xunta de goberno local do Concello de Santiago aprobou esta semana, entre outros asuntos, a segregación de varias parcelas localizadas no Cantón do Toural. Trátase dos predios localizados nos números 6A e 9. Ademais o executivo de Goretti Sanmartín deulle luz verde a unha cooperación coa Deputación da Coruña para dotar dunha sala de usos múltiples o Centro sociocultural da Rocha Forte, ao tempo que adxudicou a dirección facultativa do Centro de Maiores de San Pedro de Mezonzo.
Neste último caso resultou adxudicataria Acota Arquitectura, que presentou unha proposta económica de 71.632 euros para o acondicionamento do que popularmente se coñece como ‘Casa dos Maiores’ do Ensanche.
En canto á sala de usos múltiples da Rocha Forte, a voceira do goberno, Míriam Louzao, explicou que o local social non ten capacidade para máis de 50 persoas pero si acolle eventos cunha cifra de público maior, polo que xunto á Deputación da Coruña (propietaria do inmoble) acometerán un proxecto de 172.318 euros, no que o goberno provincial achegará o 60% do total e o Concello de Santiago 74.000 euros. As actuacións recollen tamén a protección arqueolóxica da contorna.
A xunta de goberno aprobou a xustificación de convenios coa Cruz Vermella relativos a persoas sen fogar e teleasistencia, por un orzamento de 100.000 euros. Na mesma liña o Concello colabora con Cáritas Diocesana Santiago, cunha achega de 120.000 euros para o programa Alares para persoas sen fogar, de «vivendas de transición á autonomía das persoas sen fogar», mentres se ultima o equipamento, persoal e material, do Cipis (centro de atención a persoas sen fogar) no parque de Belvís, que se prevé que abra en xuño deste ano, e cuxa ordenanza reguladora irá a debate no próximo pleno.
