Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CYL resucita el bipartidismoRural de SantiagoMayores en la USCPremios OscarGuerra Irán
instagram

Equipamentos municipais

Adiante a dirección facultativa da Casa dos Maiores do Ensanche compostelán

Raxoi ratifica convenios con Cáritas e mais coa Cruz Vermella para persoas sen fogar

Antigo local da Tesouraría da Seguridade Social en San Pedro de Mezonzo

Antigo local da Tesouraría da Seguridade Social en San Pedro de Mezonzo / Antonio Hernández

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A xunta de goberno local do Concello de Santiago aprobou esta semana, entre outros asuntos, a segregación de varias parcelas localizadas no Cantón do Toural. Trátase dos predios localizados nos números 6A e 9. Ademais o executivo de Goretti Sanmartín deulle luz verde a unha cooperación coa Deputación da Coruña para dotar dunha sala de usos múltiples o Centro sociocultural da Rocha Forte, ao tempo que adxudicou a dirección facultativa do Centro de Maiores de San Pedro de Mezonzo.

Neste último caso resultou adxudicataria Acota Arquitectura, que presentou unha proposta económica de 71.632 euros para o acondicionamento do que popularmente se coñece como ‘Casa dos Maiores’ do Ensanche.

En canto á sala de usos múltiples da Rocha Forte, a voceira do goberno, Míriam Louzao, explicou que o local social non ten capacidade para máis de 50 persoas pero si acolle eventos cunha cifra de público maior, polo que xunto á Deputación da Coruña (propietaria do inmoble) acometerán un proxecto de 172.318 euros, no que o goberno provincial achegará o 60% do total e o Concello de Santiago 74.000 euros. As actuacións recollen tamén a protección arqueolóxica da contorna.

Noticias relacionadas y más

Persoas sen fogar

A xunta de goberno aprobou a xustificación de convenios coa Cruz Vermella relativos a persoas sen fogar e teleasistencia, por un orzamento de 100.000 euros. Na mesma liña o Concello colabora con Cáritas Diocesana Santiago, cunha achega de 120.000 euros para o programa Alares para persoas sen fogar, de «vivendas de transición á autonomía das persoas sen fogar», mentres se ultima o equipamento, persoal e material, do Cipis (centro de atención a persoas sen fogar) no parque de Belvís, que se prevé que abra en xuño deste ano, e cuxa ordenanza reguladora irá a debate no próximo pleno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
  2. El bar de Santiago donde Felipe VI se despejaba los viernes: así era el mítico Zum Zum
  3. La playa favorita de Boris Izaguirre a 1 hora de Santiago: “Es un lugar maravilloso”
  4. Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
  5. Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
  6. El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
  7. Ahora hasta las gasolineras venden pasteles': la confitería más antigua de Santiago que hace a mano todos sus dulces
  8. Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”

Adiante a dirección facultativa da Casa dos Maiores do Ensanche compostelán

Adiante a dirección facultativa da Casa dos Maiores do Ensanche compostelán

Novo Foro de Turismo Sustentable: amplíase a representatividade

Novo Foro de Turismo Sustentable: amplíase a representatividade

Raxoi non marca unha data para o pleno de orzamentos

Raxoi non marca unha data para o pleno de orzamentos

Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: viviendas unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes

Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: viviendas unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes

Apoio a Histagra para que identifique vítimas do fransquismo en Boisaca

Apoio a Histagra para que identifique vítimas do fransquismo en Boisaca

Museólogos eclesiásticos de toda España analizan en Santiago los retos de conservar el patrimonio

Museólogos eclesiásticos de toda España analizan en Santiago los retos de conservar el patrimonio

O Ciqus da USC lidera un traballo para mellorar a detección da covid persistente

O Ciqus da USC lidera un traballo para mellorar a detección da covid persistente

O PSdeG denuncia o "empeoramento" da xestión municipal en Santiago

O PSdeG denuncia o "empeoramento" da xestión municipal en Santiago
