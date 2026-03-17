O Son do Camiño desvelará el cartel por días este miércoles

La eterna espera ha llegado a su fin. Tras varias semanas pidiéndolo, O Son do Camiño acaba de anunciar que comunicará este miércoles 18 de marzo, a las 10.30 horas a través de las redes sociales, el cartel por días para la edición de este año.

El festival, que este año se celebrará del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo, volverá a convertir Santiago en el epicentro musical del país con un cartel que reúne a algunas de las figuras más emblemáticas del panorama musical internacional, nacional y gallego actual.

Un cartel de altura

En este sentido, los dos grandes cabeza de cartel serán Katy Perry y Linkin Park, a los que se suman otros grandes nombres destacados del panorama musical como Dani Martín, Biffy Clyro, Lola Índigo, Afrojack, Guitarricadelafuente o Sen Senra.

Junto a ellos, el cartel lo componen otros artistas que seguramente darán mucho que hablar como Mvrk, Carlos Ares, Sexy Zebras, Leire Martínez, D. Valentino, Ortiga, Niña Polaca o Barry B.

Cartel completo de O Son do Camiño / Cedida

Por otro lado, en cuanto a la música electrónica, que volverá a contar con un escenario exclusivo, tendrán lugar las actuaciones de Aida Blanco, Bárbara Lago, Bego Martin, Carlita, Caste, DJ Gigola, Hector Oaks, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules, MCR-T, Paramida o Patrick Mason, entre otros.

Cartel por días

Con el anuncio este miércoles del cartel por días se cumple una de las peticiones más demandas entre los asistentes al festival.

Lo que si que queda aún por saber es si las entradas diarias, "cuya demanda se prevé aún mayor" por la ausencia de abonos disponibles, serán también puestas este jueves a la venta o si los asistentes al festival tendrán que esperar para hacerse con una.