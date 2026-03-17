Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: viviendas unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes

Con la intención de construir casi 3.000 viviendas en la zona nordeste de Santiago, la Xunta acaba de dar luz verde ambiental al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para el desarrollo residencial en Mallou. El objetivo de la actuación, promovida por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), es "urbanizar suelo en este ámbito para destinarlo a la construcción de unas 2.950 viviendas, mayoritariamente protegidas", indicaron en San Caetano.

El informe ambiental estratégico (IAE) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia, concluye que "no se prevé que el proyecto tenga efectos ambientales adversos significativos", pero señala "alguna condición que se deberá atender con el fin de profundizar en determinados aspectos", señalaron desde el Gobierno gallego.

El informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de esta iniciativa, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a consulta de los organismos públicos interesados y tanto el borrador de PIA como el documento ambiental estratégico estuvieron publicados en el portal web de la Consellería por un plazo de 30 días hábiles para que el público en general pudiese consultarlos y hacer las observaciones o sugerencias que considerase oportunas.

El ámbito de actuación del PIA para el desarrollo residencial en la zona de Mallou abarca una superficie total de 522.737 metros cuadrados. Las previsiones contenidas en el borrador prevén la ejecución de unas 2.950 viviendas con reservas para dotación de equipamiento comunitario, espacios libres y zonas verdes.

Red viaria

La red viaria propuesta viene definida por tramos correspondientes a infraestructuras previstas en el Plan general de ordenación municipal (PXOM). El eje norte-sur (Boisaca-Cancelas-Fontiñas) permitirá conectar la avenida de Asturias con la de Xoán Paulo II a través de una glorieta y un viaducto, mientras que el eje este-oeste conectará la zona de Mallou con el núcleo de Porto do Medio. También se prevé una red secundaria interior, en la que se contemplan unas 800 plazas de aparcamiento público en los márgenes de estos viales.

El proyecto prevé la construcción de viviendas para unos 6.000 vecinos, con un modelo residencial que combinará diferentes tipologías y alturas. Según recoge el Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para el desarrollo residencial del SUD-1 Mallou, el futuro barrio incluirá desde viviendas unifamiliares hasta edificios en altura, con un máximo de 13 plantas. El plan contempla además que alrededor del 80% de las viviendas sean de protección, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda en la capital gallega.

Gran bulevar de doble carril

El nuevo barrio se articulará mediante un gran bulevar de doble carril que unirá, de norte a sur, la Avenida de Asturias con la zona de As Cancelas. Además, se abrirá un segundo vial en sentido oeste-este, entre Mallou y A Corveira.

La mayor parte de las nuevas edificaciones se concentrarán en la zona próxima a Salgueiriños. En ese ámbito, se ordenan cuatro de los cinco «supercuarterones» previstos, cada uno con características diferenciadas.

Por sectores, en el C1 se proyectan unas 813 viviendas. Este espacio actuará como zona de transición entre el núcleo central del nuevo barrio y Mallou de Arriba. En él se levantarán desde viviendas unifamiliares hasta bloques de transición de hasta siete alturas, incluida la planta baja.

El C2 acogerá alrededor de 903 viviendas, e incluirá grandes cuarterones residenciales con edificios de entre siete y nueve plantas, una zona de equipamiento público y parte del corredor verde del río Sar. También se habilitarán una zona verde próxima al lavadero y una gran plaza pública.

Por su parte, el sector C3 tendrá una alta densidad edificatoria, con bloques de planta baja más siete u ocho alturas y capacidad para 481 viviendas.

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217 viviendas en un solo edificio

El edificio de mayor altura del proyecto se ubicará en la zona C4. Tendrá planta baja más doce pisos y, por sí solo, podrá albergar 217 viviendas. En este entorno también se construirán otros dos bloques en forma de L: uno de planta baja más ocho alturas y otro de planta baja más seis.