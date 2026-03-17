Museólogos eclesiásticos de toda España analizan en Santiago los retos de conservar el patrimonio

Santiago inauguró ayer las XVIII Jornadas de Museólogos de la Iglesia, un encuentro que reúne durante tres días a profesionales de museos e instituciones vinculadas al patrimonio cultural eclesiástico procedentes de toda España para reflexionar sobre el papel de estas instituciones en la conservación y difusión del arte sacro. Las jornadas, organizadas por la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española, se celebran en el Monasterio de San Martiño Pinario y están dedicadas en esta edición al tema Los museos diocesanos y su misión para el patrimonio cultural de la Iglesia.

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes en el acto inaugural, celebrado en el Oratorio de San Felipe Neri. Durante su intervención, agradeció el trabajo que desarrollan los profesionales de estos centros y puso en valor la labor que realizan para conservar y difundir el patrimonio cultural de la Iglesia en sus respectivas diócesis.

El presidente de la Asociación de Museólogos de la Iglesia en España y director del Museo Diocesano de Santiago, Ramón Yzquierdo, explicó que estas jornadas técnicas se celebran anualmente y que cada edición se dedica a un aspecto concreto relacionado con los museos eclesiásticos. «Cada año elegimos un tema monográfico relacionado con los museos; hemos hablado de conservación, de colecciones o incluso de elementos concretos como los tapices», señaló.

La elección de Santiago como sede de esta edición está vinculada, en buena medida, a la reciente apertura del Museo Diocesano en San Martiño Pinario. Según explicó Yzquierdo, «como este año el tema son los museos diocesanos y además acabamos de estrenar el Museo Diocesano, nos pareció una buena oportunidad para celebrar aquí las jornadas». Hasta ahora, este encuentro profesional nunca había tenido lugar en la capital gallega.

La conferencia inaugural corrió a cargo del arquitecto y museógrafo Juan Pablo Frade, que abordó la evolución de la museografía en los museos eclesiásticos. Yzquierdo subrayó que en las últimas décadas este ámbito ha experimentado una profunda transformación. «Antes el concepto que teníamos de museo de la Iglesia era poco más que una sacristía con objetos curiosos; hoy la museografía ha evolucionado mucho y está al nivel de cualquier otro museo», afirmó.

A lo largo de las jornadas se desarrollarán diversas mesas redondas con especialistas procedentes de distintas diócesis, en las que se analizarán las particularidades de los museos eclesiásticos, sus modelos de gestión y los retos que afrontan en la conservación del patrimonio. «Hay museos que dependen directamente de los obispados, otros que se gestionan a través de fundaciones y otros que cuentan con una mayor participación de las administraciones públicas», explicó Yzquierdo.

Uno de los objetivos principales del encuentro es favorecer el intercambio de experiencias entre los responsables de estos centros. «Lo que se persigue con estas jornadas es conocer qué se hace en otros sitios y ver qué puede aplicar cada uno en su propio museo», señaló el presidente de la asociación.

El director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, Pablo Delclaux, destacó también el carácter formativo del encuentro. «La finalidad es aprender sobre novedades técnicas para los museos y, sobre todo, compartir entre los participantes las necesidades y problemáticas que tienen», apuntó.

Delclaux subrayó que estas jornadas están dirigidas principalmente a profesionales que trabajan en museos de la Iglesia, tanto diocesanos como pertenecientes a órdenes religiosas. «Se trata de compartir experiencias y descubrir que muchas de las dificultades son comunes. En cierto modo, comprobar que no hay nada nuevo bajo el sol y que todos afrontamos retos similares», señaló.

Noticias relacionadas

También recordó que los museos eclesiásticos desempeñan un papel relevante en la transmisión del significado religioso de las obras de arte. «Las obras que conservan estos museos no fueron creadas simplemente como elementos decorativos, sino para transmitir el misterio de la fe», aseguró. «Por eso, una buena explicación de lo que significan, por qué se hicieron y para qué sirven puede ayudar también a comprender mejor la fe cristiana», concluyó.