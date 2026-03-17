O PSdeG denuncia o "empeoramento" da xestión municipal en Santiago

Marta Abal advirte de que o período medio de pago a provedores alcanzou en decembro os 60,36 días, o peor dato dos últimos sete anos

Marta Abal, concelleira do PSOE en Santiago

Marta Abal, concelleira do PSOE en Santiago

A concelleira do Grupo Municipal Socialista Marta Abal advertiu este luns do "empeoramento" da xestión municipal en Santiago malia que o Goberno local "conta coa estrutura directiva máis ampla da historia do Concello". Abal sinalou que os datos evidencian que isto "non se está a traducir nunha mellora da xestión" e advertiu de que, pola contra, "a situación empeora e os indicadores son cada vez peores".

A concelleira socialista lembrou que durante este mandato "non houbo ningunha circunstancia extraordinaria que poida xustificar este retroceso" na xestión municipal e subliñou que "non se acometeu ningunha transformación de fondo como a que impulsamos na pasada lexislatura coa implantación da administración electrónica, nin tampouco se viviu ningunha situación excepcional como a da covid".

Pago a provedores

Segundo indicou, un dos datos máis reveladores desta situación é o período medio de pago a provedores do mes de decembro de 2025, que se situou en 60,36 días, o peor rexistro de toda a serie histórica dos últimos sete anos. Para Abal, trátase dun dato "especialmente grave", porque evidencia que "malia contar con máis estrutura e máis cargos directivos, o Concello é hoxe menos áxil e menos eficaz no cumprimento das súas obrigas de pago".

A concelleira socialista lembrou que este indicador era de 43 días en 2024, 36 en 2023, 39 en 2022, 22 en 2021, 16 en 2020 e 20 en 2019, polo que insistiu en que os datos confirman o "empeoramento da xestión municipal". Abal advertiu ademais de que o resultado desta situación é tamén un aumento da débeda pendente, que a 31 de decembro de 2025 incrementouse en máis de tres millóns de euros respecto ao ano anterior. "A día de hoxe o balance é incontestable: o traballo de mellora da xestión brilla pola súa ausencia", concluíu.

Adiante a dirección facultativa da Casa dos Maiores do Ensanche compostelán

Adiante a dirección facultativa da Casa dos Maiores do Ensanche compostelán

Novo Foro de Turismo Sustentable: amplíase a representatividade

Novo Foro de Turismo Sustentable: amplíase a representatividade

Raxoi non marca unha data para o pleno de orzamentos

Raxoi non marca unha data para o pleno de orzamentos

Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: viviendas unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes

Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: viviendas unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes

Apoio a Histagra para que identifique vítimas do fransquismo en Boisaca

Apoio a Histagra para que identifique vítimas do fransquismo en Boisaca

Museólogos eclesiásticos de toda España analizan en Santiago los retos de conservar el patrimonio

Museólogos eclesiásticos de toda España analizan en Santiago los retos de conservar el patrimonio

O Ciqus da USC lidera un traballo para mellorar a detección da covid persistente

O Ciqus da USC lidera un traballo para mellorar a detección da covid persistente

O PSdeG denuncia o "empeoramento" da xestión municipal en Santiago

O PSdeG denuncia o "empeoramento" da xestión municipal en Santiago
Tracking Pixel Contents