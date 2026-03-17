Contas municipais
O PSdeG denuncia o "empeoramento" da xestión municipal en Santiago
Marta Abal advirte de que o período medio de pago a provedores alcanzou en decembro os 60,36 días, o peor dato dos últimos sete anos
A concelleira do Grupo Municipal Socialista Marta Abal advertiu este luns do "empeoramento" da xestión municipal en Santiago malia que o Goberno local "conta coa estrutura directiva máis ampla da historia do Concello". Abal sinalou que os datos evidencian que isto "non se está a traducir nunha mellora da xestión" e advertiu de que, pola contra, "a situación empeora e os indicadores son cada vez peores".
A concelleira socialista lembrou que durante este mandato "non houbo ningunha circunstancia extraordinaria que poida xustificar este retroceso" na xestión municipal e subliñou que "non se acometeu ningunha transformación de fondo como a que impulsamos na pasada lexislatura coa implantación da administración electrónica, nin tampouco se viviu ningunha situación excepcional como a da covid".
Pago a provedores
Segundo indicou, un dos datos máis reveladores desta situación é o período medio de pago a provedores do mes de decembro de 2025, que se situou en 60,36 días, o peor rexistro de toda a serie histórica dos últimos sete anos. Para Abal, trátase dun dato "especialmente grave", porque evidencia que "malia contar con máis estrutura e máis cargos directivos, o Concello é hoxe menos áxil e menos eficaz no cumprimento das súas obrigas de pago".
A concelleira socialista lembrou que este indicador era de 43 días en 2024, 36 en 2023, 39 en 2022, 22 en 2021, 16 en 2020 e 20 en 2019, polo que insistiu en que os datos confirman o "empeoramento da xestión municipal". Abal advertiu ademais de que o resultado desta situación é tamén un aumento da débeda pendente, que a 31 de decembro de 2025 incrementouse en máis de tres millóns de euros respecto ao ano anterior. "A día de hoxe o balance é incontestable: o traballo de mellora da xestión brilla pola súa ausencia", concluíu.
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- El bar de Santiago donde Felipe VI se despejaba los viernes: así era el mítico Zum Zum
- La playa favorita de Boris Izaguirre a 1 hora de Santiago: “Es un lugar maravilloso”
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Ahora hasta las gasolineras venden pasteles': la confitería más antigua de Santiago que hace a mano todos sus dulces
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”