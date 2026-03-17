Proxectos bloqueados
Raxoi non marca unha data para o pleno de orzamentos
O goberno defende a necesidade de seguir a traballar para dotar a Santiago dunha nova xestión da auga sen ter debate plenario
A vindeira semana, o xoves 26, celébrase no Pazo de Raxoi un pleno ordinario, mais o debate sobre as contas municipais non se discutirá nese momento, pero tampouco antes. Segundo explicou á prensa á voceira do goberno local, Míriam Louzao, aínda está por determinar a data para o pleno no que se aprobarán ou non os orzamentos municipais de Santiago para 2026.
Ás críticas da oposición e aínda así aliados noutros anos para a votación orzamentaria (PSOE e concelleiras non adscritas), que lle reclaman ao executivo de Goretti Sanmartín, entre outras cousas, que os orzamentos «chegan tarde», a concelleira Míriam Louzao respondeu que «as propostas tanto do PSdeG coma das non adscritas incorporáronse» ao documento orzamentario e non deixou de recalcar que no caso de que estas forzas progresistas se opoñan aos orzamentos no debate plenario «opóndose, opóñense a que avance Santiago».
A concelleira de Capital cultural e voceira do BNG no Pazo de Raxoi ratificouse en que o goberno local confía en que tanto PSdeG coma as concelleiras non adscritas apoien o plan orzamentario do Bipartito. «Non verbalizaron ningún motivo para votar en contra», especificou a edil nacionalista ao tempo que, sen concretar unha data, afirmou que o debate plenario terá lugar «nos próximos días».
Sobre a xestión do ciclo integral da auga, a concelleira reafirmou as palabras pronunciadas días atrás pola alcaldesa Goretti Sanmartín. Unha vez sometida a pleno a concesión, como tiña comprometido o goberno local, e sen que esta saíse adiante cos votos en contra do goberno local e a abstención do PP, «o máis valente é seguir adiante», pero tamén recalcou que os populares «deixaron claro que o que van facer é bloquear a cuestión».
Estuda agora Raxoi o estado actual do servizo, tamén en canto a gastos e ingresos dunha rede «obsoleta», para definir se a fórmula máis axeitada é a mixta ou a concesión, sen necesidade de volver someter a cuestión a debate plenario.
