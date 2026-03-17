De abrir solo un mes a volver sin fecha en Santiago: el giro del restaurante cubierto con 800 paneles de abeja

Sorpresa en la hostelería de Santiago. Lo que en un primer momento iba a ser una apertura temporal se ha transformado en el regreso inesperado de una de las propuestas gastronómicas más originales de la capital gallega.

Mr. Chu, el icónico restaurante de Marcelo Tejedor que reabría sus puertas durante solo un mes, volverá a abrir a partir de este miércoles en la rúa das Hortas.

Un interior que huele a miel

Recordado por sus emblemáticos baños, llenos de Maneki-neko -datos dorados de la suerte-, la nueva etapa de Mr.Chu presentaba una gran peculiaridad que no pasó desapercibida por todos los comensales que cruzaron sus puertas durante el pasado mes de febrero. Y es que un rico olor a miel inundaba su comedor.

¿El motivo? Su interior está recubierto con 800 paneles de abeja, que impregnan todo el espacio con un aroma cálido que hace más inmersiva -si cabe- la experiencia culinaria.

Menú cerrado y sin reservas

Mr. Chu fue relanzado con un menú cerrado de 35 euros que gira en torno al tonkatsu, plato japonés de cerdo empanado y frito, al que Marcelo Tejedor aporta su toque personal: cerdo de castaña.

Así, el menú consta de un tonkatsu de cerdo de castaña empanado con panko elaborado en el propio local, acompañado de sopa miso y wakame, dos salsas (tonkatsu o mayo-miso-raifort), pickles de pepino y nabo daikon.

Además de ofrecer un único menú, el local funciona sin reservas y el aforo máximo por mesa es de cuatro personas.

Vuelve Mr. Chu, ¿hasta cuándo?

Tras más de dos semanas en silencio en redes sociales desde su cierre, este martes Mr. Chu sorprendía a sus seguidores anunciando la reapertura.

Los baños de Mr. Chu, el icónico restaurante asiático de Marcelo Tejedor / CEDIDA

Por el momento se desconoce por cuánto tiempo, pero sí sabemos que seguirá la tónica anterior: mismo horario (de martes a sábado de 13.30 a 15.30 horas y de 20.30 a 23.00 horas) y sin reservas.

Sin duda, la oportunidad perfecta para todos aquellos que no pudieron disfrutarlo en febrero.