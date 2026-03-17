El sorteo de la Lotería Primitiva deja en Santiago un premio de 44.000 euros: "Esperamos que quede en el barrio"

El sorteo de la Lotería Primitiva celebrado este lunes dejó en Santiago un premio de 44.293,77 euros, correspondiente a un boleto de segunda categoría, con cinco aciertos y el número complementario. El resguardo fue validado en el Estanco Número 30 de la capital gallega, situado en la rúa de Sánchez Freire, en el barrio de Conxo.

Desde el establecimiento señalan que hacía más de un año que no repartían un premio importante. "Fue en diciembre de 2024, con el sorteo de la Lotería Nacional. Entregamos 70.000 euros", explica Purificación Barral, conocida como Puri, dependienta del estanco situado en Conxo. En cuanto a la identidad del premiado, afirma que, hasta el momento, no tiene constancia de quién es la persona agraciada con más de 44.000 euros. "Con los tiempos que corren, el premio será una buena ayuda. Y esperamos que quede en el barrio de Conxo, que son los clientes más habituales", añade.

Un millón de euros en Noia

Y muy cerca de Santiago, en Noia, en este caso en el sorteo del Joker, hay un acertante con un premio de 1.000.000,00 de euros, que ha sido validado en la Administración de Loterías de Noia, situada en Rúa do Cantón, 24.

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La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 16 de marzo, ha estado formada por los números 5, 8, 23, 28, 40, 44. El número complementario es el 18, el reintegro el 6 y el Joker, 4706895. La recaudación ha ascendido a 9.679.675,00 euros.