Talento en Derecho de la USC: cuatro estudiantes clasificados para una competición que simula juicios

El equipo de la Universidade de Santiago formado por los estudiantes del grado en Derecho, Lucía Puga Silva, Lucía Rodríguez Lema, David Sandá Ojea y Raquel Soto Sánchez acaba de clasificarse para la fase oral de la primera edición del Moot Court Laboral, una competición universitaria que simula juicios reales.

Con los docentes Yolanda Maneiro Vázquez y José María Miranda Boto como entrenadores, el equipo de la USC fue seleccionado en esta primera fase por un tribunal que examinó de manera anónima los más de 50 escritos presentados.

La fase oral se celebrará en Madrid entre el 21 y el 24 de abril. La sesión de apertura tendrá lugar en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, mientras que los cuartos de final se disputarán el día 22 en las sedes de los despachos colaboradores; las semifinales, el día 23 en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; y la final, el día 24.

La USC luchará contra otras siete universidades

El Moot Court de Derecho Laboral lo organizan las universidades Complutense, Autónoma de Madrid, Carlos III y Rey Juan Carlos, con el apoyo de los despachos profesionales Sagardoy, Cuatrecasas, EY y Maio. Busca promover la formación práctica mediante un caso realista con una fase escrita y otra oral, evaluadas por especialistas, ofreciendo al estudiantado una experiencia inmersiva y formativa.

La organización destacó el alto nivel de las contribuciones, lo que hizo especialmente compleja la decisión final. Una vez desanonimizados los trabajos y aplicada la regla de una única representación por universidad, el equipo de la USC figura entre los ocho clasificados para la fase oral, junto con los de las universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III, Complutense, Jaén, Rey Juan Carlos y Rovira i Virgili.