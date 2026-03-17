Apoio ao sector primario

A USC e Lucía Freitas tecen sinerxías a prol do rural e a educación alimentaria

A iniciativa inclúe a cooperación no proxecto social e cultural Amas da Terra da chef de Santiago

Antonio López e Lucía Freitas no Colexio de San Xerome en Santiago.

Antonio López e Lucía Freitas no Colexio de San Xerome en Santiago. / Cedida

Redacción

Santiago

A Universidade de Santiago e a chef, investigadora e activista social Lucía Freitas selaron este luns 16 de marzo, no Colexio de San Xerome, o marco de actuación para a colaboración en actividades e proxectos de investigación, desenvolvemento, innovación, pedagoxía, cultura e transferencia á sociedade, fundamentalmente no sector produtivo primario, no desenvolvemento do medio rural, na educación alimentaria e outros eidos que sexan de interese para as dúas partes. Cada programa de actuación en virtude deste convenio marco será obxecto dun convenio específico. Unha iniciativa que inclúe a cooperación no proxecto social e cultural Amas da Terra.

Varias modalidades de colaboración

As diversas modalidades de colaboración abranguen dende a execución de proxectos e/ou programas de investigación e desenvolvemento, a realizar entre os institutos e/ou centros da USC e de Lucía Freitas S.L.U.; pasando pola cooperación en programas de formación de persoal investigador e técnico; cooperación no proxecto social e cultural Amas da Terra; ou a colaboración, promoción e uso da imaxe de Lucía Freitas como madriña ou axente activo en programas e proxectos educativos e de impacto positivo da USC. O documento tamén contempla o asesoramento mutuo en cuestións relacionadas coa actividade das dúas entidades; a organización e execución de actividades comúns relacionadas coa promoción social da investigación, a docencia e o desenvolvemento tecnolóxico; así como cantas outras sexan consideradas de interese mutuo.

Recoñecida cociñeira

No acto de presentación do acordo interviñeron o reitor Antonio López Díaz e a propia Lucía Freitas, chef propietaria do restaurante A Tafona, Café-Xardín Costa Vella e a barra gastronómica Lume, Estrella Michelín e tres Soles Repsol, ademais de recibir o Sol Sostenible en 2024 co que se recoñece o compromiso ambiental centrado no uso responsable do produto e a eficiencia enerxética.

Lucía Freitas é tamén presidenta de honra da WIG (Women in gastronomy, Xapón) e foi galardoada, en 2022, co Chef LˋAvenir (Chef do futuro), pola Academia Internacional de Gastronomía. Tamén recibiu o premio internacional de La Liste Game changer por A Tafona e Amas da Terra, sendo este último un proxecto pioneiro que ten como obxectivo poñerlle cara a todo o sostén sociolóxico e emocional que representan as mulleres, con nome e apelidos, que conforman a esencia vital dun territorio e dun dos seus principais instrumentos culturais como é a gastronomía. Son as caras da sabedoría e do talento culinario, agrícola, hortícola, gandeiro ou mariñeiro. O acordo selado este luns 16 subliña o rol de Lucía Freitas como axente de transferencia á sociedade

Adiante a dirección facultativa da Casa dos Maiores do Ensanche compostelán

Adiante a dirección facultativa da Casa dos Maiores do Ensanche compostelán

Novo Foro de Turismo Sustentable: amplíase a representatividade

Novo Foro de Turismo Sustentable: amplíase a representatividade

Raxoi non marca unha data para o pleno de orzamentos

Raxoi non marca unha data para o pleno de orzamentos

Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: viviendas unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes

Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: viviendas unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes

Apoio a Histagra para que identifique vítimas do fransquismo en Boisaca

Apoio a Histagra para que identifique vítimas do fransquismo en Boisaca

Museólogos eclesiásticos de toda España analizan en Santiago los retos de conservar el patrimonio

Museólogos eclesiásticos de toda España analizan en Santiago los retos de conservar el patrimonio

O Ciqus da USC lidera un traballo para mellorar a detección da covid persistente

O Ciqus da USC lidera un traballo para mellorar a detección da covid persistente

O PSdeG denuncia o "empeoramento" da xestión municipal en Santiago

O PSdeG denuncia o "empeoramento" da xestión municipal en Santiago
