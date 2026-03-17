Reunión clave en Santiago: la Xunta impulsará un fondo para captar nuevas rutas en los aeropuertos gallegos

La Xunta de Galicia impulsará un fondo para la captación de nuevas rutas aéreas en los tres aeropuertos gallegos tras la segunda reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria, celebrada este martes en Santiago. El encuentro, de aproximadamente una hora de duración —más breve que el celebrado el pasado 5 de noviembre—, concluyó con una sensación compartida de avance y con el compromiso de las distintas administraciones de intensificar la colaboración para mejorar la conectividad aérea de la comunidad. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, destacó al término de la reunión que “a verdade é que creo que avanzamos, que dimos pasos adiante”, en referencia al trabajo técnico desarrollado en los últimos meses, que ha permitido sentar las bases de una nueva etapa de coordinación.

En este contexto, la Xunta anunció su disposición a crear un fondo específico orientado a la captación de nuevos destinos, en colaboración con AENA, los ayuntamientos y, previsiblemente, las diputaciones. “O que estamos dispostos é a ter un fondo, unha bolsa que irá destinada á captación de novos destinos nos tres aeroportos de Galicia”, explicó Calvo, quien incidió en que el modelo no pasará por subvencionar directamente a las aerolíneas, sino por reforzar la promoción turística como herramienta para garantizar la viabilidad de las rutas. “Non se trata de pagarlle a unha aerolínea, senón de promocionar Galicia”, subrayó, defendiendo un enfoque basado en hacer más atractivo el destino gallego a través de una estrategia conjunta entre administraciones.

El cambio de postura de la Xunta fue recibido positivamente desde el ámbito municipal, especialmente por el Ayuntamiento de Santiago, que llevaba tiempo reclamando una mayor implicación autonómica. La concejala de Turismo, Miriam Louzao, valoró que “alegrámonos de que a Xunta por fin decidira dar un paso adiante”, al tiempo que insistió en que la captación de rutas debe abordarse desde una lógica de sistema aeroportuario gallego y no como una responsabilidad exclusiva de los municipios. No obstante, advirtió de que el anuncio debe concretarse con rapidez para poder influir en la planificación de nuevas temporadas aéreas: “Agora o que queda é concretar este anuncio que nos fixeron hoxe”, señaló, recordando que la programación de verano está prácticamente cerrada y que el margen de actuación se sitúa ya en la temporada de invierno. En esta línea, defendió que “este é un traballo que non teñen que facer os concellos, senón que se debe facer de maneira coordinada”.

Desde AENA, el director de Datos y Mercado Aeronáutico, Ignacio Biosca, coincidió en la valoración positiva del encuentro y puso el foco en la importancia de la colaboración institucional como palanca para atraer nuevas conexiones. “Hemos visto una predisposición absolutamente positiva por parte de todas las instituciones”, afirmó, destacando que el trabajo conjunto permitirá mejorar los resultados en el medio plazo. En todo caso, advirtió de que el desarrollo de nuevas rutas no será inmediato: “Esto no es un sprint, es una carrera de fondo”, indicó, insistiendo en que el objetivo es construir propuestas sólidas basadas en la rentabilidad de cada destino. En este sentido, explicó que no existe un planteamiento de especialización por aeropuertos —“no hay un planteamiento de especialización”—, sino que será el propio mercado el que determine qué rutas se consolidan en función de la demanda.

Aunque no se concretaron destinos definitivos durante la reunión, AENA sí ha identificado oportunidades en rutas europeas como Roma, Milán, Londres o París, además de conexiones de largo radio como la nueva operativa de United desde Santiago, que ya presenta buenos datos de ventas. El objetivo, según apuntó Biosca, es avanzar en las próximas semanas en la definición de las aportaciones de cada administración y en la elaboración de una hoja de ruta común que permita presentar propuestas coordinadas a las aerolíneas. Con un plazo aproximado de dos semanas para concretar estos compromisos, las instituciones confían en que esta nueva etapa de cooperación marque un punto de inflexión en la política aeroportuaria gallega y permita mejorar de forma progresiva la conectividad de los tres aeropuertos.