O Son do Camiño desvela el cartel por días y suma a tres nuevos artistas

Tras semanas de espera y con los fans pidiéndolo día si, día también, O Son do Camiño acaba de desvelar el cartel por días para la edición de este año, así como la puesta a la venta de los abonos diarios.

El festival, que este año se celebrará del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo, volverá a convertir Santiago en el epicentro musical del país con un cartel que reúne a algunas de las figuras más emblemáticas del panorama musical internacional, nacional y gallego actual.

Cartel de O Son do Camiño

El cartel de este año está liderado por Katy Perry y Linkin Park, cuyas actuaciones en la capital gallega pueden catalogarse ya como históricas. Junto a la cantante californiana, uno de los grandes referentes de la cultura pop, y la icónica banda de rock alternativo, el cartel está compuesto también por otros nombres destacados del panorama musical como Dani Martín, Biffy Clyro, Lola Índigo, Afrojack, Guitarricadelafuente o Sen Senra.

Junto a ellos, también se subirán a los escenarios del Monte do Gozo otros artistas como el compostelano Ortiga, Mvrk, Barry B, Leire Martínez, Carlos Ares, Sexy Zebras, D. Valentino o Niña Polaca.

Por otro lado, en cuanto a la música electrónica, que volverá a contar con un escenario exclusivo, tendrán lugar las actuaciones de Aida Blanco, Bárbara Lago, Bego Martin, Carlita, Caste, DJ Gigola, Hector Oaks, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules, MCR-t, Paramida o Patrick Mason, entre otros.

Cartel completo de O Son do Camiño / Cedida

Además, O Son do Camiño anunció este miércoles la incorporación en la edición de este año de tres nuevos artistas: DJ Snake, Dorian y Li/Lu.

La incorporación más destacada es la de DJ Snake. El DJ franco-argelino es una de las figuras más influyentes del panorama electrónico mundial con temas icónicos como Taki Taki, Noventa, Lean On o Turn Down for What.

Por su parte, el festival también suma al grupo barcelonés Dorian con su cominación de new wave, electrónica e indie rock, y el dúo de Funky house ruso compuesto por Lilo Andzho y Luckashyowa Li/Lu.

Cartel por días

Así, en la edición de este año de O Son do Camiño, el primer día (jueves 18) se subirán al escenario Katy Perry y Dani Martín, el viernes harán lo propio Linkin Park y, finalmente, el sábado será el turno de Lola Índigo o DJ Snake.

Este el el cartel por días completo:

Jueves 18

Katy Perry

Dani Martín

Carlos Ares

Leire Martínez

Barry B

The Molotovs

Michenlo

Habló Pablo

Aida Blanco

Barbara Lago

DJ Gigola

Héctor Oaks

MCR-T

Supergloss

Viernes 19

Linkin Park

Biffy Clyro

Hoobastank

Sexy Zebras

Niña Polaca

The Bloody Betroots

D. Valentino

Corella

Carlita

Caste

Honeyluv

Hoonine

Jimi Jules

Viviana Casanova

Sábado 20

DJ Snake

Lola Índigo

Guitarricadelafuente

Afrojack

Sen Senra

Mvrk

Dorian

Carlangas

Ortiga

Sarria

Bego Martin

Li/Lu

Patrick Mason

HAAi

Perel

Tout Sanders

Además, desde el festival anunciaron que el próximo martes 24, a las 12.00 horas, se pondrán a la venta un pequeño cupo de abonos diarios.