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O Son do Camiño desvela el cartel por días y suma a tres nuevos artistas

Katy Perry y Linkin Park lideran un cartel que volverá a convertir Santiago en el epicentro musical del país del 18 al 20 de junio

Público en O Son do Camiño el pasado año

Público en O Son do Camiño el pasado año / Jesús Prieto

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

Tras semanas de espera y con los fans pidiéndolo día si, día también, O Son do Camiño acaba de desvelar el cartel por días para la edición de este año, así como la puesta a la venta de los abonos diarios.

El festival, que este año se celebrará del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo, volverá a convertir Santiago en el epicentro musical del país con un cartel que reúne a algunas de las figuras más emblemáticas del panorama musical internacional, nacional y gallego actual.

Cartel de O Son do Camiño

El cartel de este año está liderado por Katy Perry y Linkin Park, cuyas actuaciones en la capital gallega pueden catalogarse ya como históricas. Junto a la cantante californiana, uno de los grandes referentes de la cultura pop, y la icónica banda de rock alternativo, el cartel está compuesto también por otros nombres destacados del panorama musical como Dani Martín, Biffy Clyro, Lola Índigo, Afrojack, Guitarricadelafuente o Sen Senra.

Junto a ellos, también se subirán a los escenarios del Monte do Gozo otros artistas como el compostelano Ortiga, Mvrk, Barry B, Leire Martínez, Carlos Ares, Sexy Zebras, D. Valentino o Niña Polaca.

Por otro lado, en cuanto a la música electrónica, que volverá a contar con un escenario exclusivo, tendrán lugar las actuaciones de Aida Blanco, Bárbara Lago, Bego Martin, Carlita, Caste, DJ Gigola, Hector Oaks, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules, MCR-t, Paramida o Patrick Mason, entre otros.

Cartel completo de O Son do Camiño

Cartel completo de O Son do Camiño / Cedida

Además, O Son do Camiño anunció este miércoles la incorporación en la edición de este año de tres nuevos artistas: DJ Snake, Dorian y Li/Lu.

La incorporación más destacada es la de DJ Snake. El DJ franco-argelino es una de las figuras más influyentes del panorama electrónico mundial con temas icónicos como Taki Taki, Noventa, Lean On o Turn Down for What.

Por su parte, el festival también suma al grupo barcelonés Dorian con su cominación de new wave, electrónica e indie rock, y el dúo de Funky house ruso compuesto por Lilo Andzho y Luckashyowa Li/Lu.

Cartel por días

Así, en la edición de este año de O Son do Camiño, el primer día (jueves 18) se subirán al escenario Katy Perry y Dani Martín, el viernes harán lo propio Linkin Park y, finalmente, el sábado será el turno de Lola Índigo o DJ Snake.

Este el el cartel por días completo:

Jueves 18

  • Katy Perry
  • Dani Martín
  • Carlos Ares
  • Leire Martínez
  • Barry B
  • The Molotovs
  • Michenlo
  • Habló Pablo
  • Aida Blanco
  • Barbara Lago
  • DJ Gigola
  • Héctor Oaks
  • MCR-T
  • Supergloss

Viernes 19

  • Linkin Park
  • Biffy Clyro
  • Hoobastank
  • Sexy Zebras
  • Niña Polaca
  • The Bloody Betroots
  • D. Valentino
  • Corella
  • Carlita
  • Caste
  • Honeyluv
  • Hoonine
  • Jimi Jules
  • Viviana Casanova

Sábado 20

  • DJ Snake
  • Lola Índigo
  • Guitarricadelafuente
  • Afrojack
  • Sen Senra
  • Mvrk
  • Dorian
  • Carlangas
  • Ortiga
  • Sarria
  • Bego Martin
  • Li/Lu
  • Patrick Mason
  • HAAi
  • Perel
  • Tout Sanders

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Además, desde el festival anunciaron que el próximo martes 24, a las 12.00 horas, se pondrán a la venta un pequeño cupo de abonos diarios.

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