David Uclés vuelve a Santiago y 'conquista' el Colegio Mayor San Agustín: "Estuve a punto de tirar la toalla"

David Uclés regresó este martes a Santiago, donde vivió tres años, para presentar en el Colegio Mayor San Agustín su nuevo libro, La ciudad de las luces muertas. En un acto conducido por Mercedes Corbillón y Javier Pintor, el escritor de Úbeda, autor también de La península de las casas vacías —uno de los grandes fenómenos literarios del momento—, conquistó al público que abarrotó el salón de actos del colegio mayor.

Con asistentes de pie y sentados en las escaleras, Uclés se mostró cercano y distendido, arrancando constantes risas entre los presentes. Durante la presentación explicó que en sus obras procura “facilitar la lectura” y puso como ejemplo su último trabajo, La ciudad de las luces muertas.

En esta novela, el autor recrea un día de apagón en Barcelona en el que se superponen, en un mismo espacio, distintas Barcelonas desaparecidas y otras aún futuras, en un ejercicio de imaginación que desborda la ciudad con todas sus épocas.

El escritor jienense es también el autor de La península de las casas vacías, obra que supera ya los 300.000 ejemplares vendidos y que ha recibido elogios de figuras como Ian Gibson, Gioconda Belli o Leonardo Padura. Además, el libro ha sido distinguido con una veintena de premios, está siendo traducido a más de quince idiomas y ya se ha anunciado su adaptación cinematográfica. Sobre esta obra, Uclés confesó que estuvo “a punto de tirar la toalla” debido al enorme trabajo de investigación que exigió.

Este miércoles, en A Coruña

Tras su paso por Santiago, Uclés estará esta tarde en A Coruña para presentar La ciudad de las luces muertas, novela galardonada con el Premio Nadal 2026. El acto tendrá lugar a las 18.30 horas en el salón de actos del Conservatorio Superior de Música de la ciudad herculina, en la rúa Manuel Murguía, con entrada libre hasta completar aforo. La presentación correrá a cargo de Xavier Seoane y Javier Pintor.

El encuentro se enmarca en el programa Encontros con escritores/as, impulsado por el Centro de Formación do Profesorado de A Coruña.

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Premio San Clemente

David Uclés también estuvo en Santiago el pasado mes de enero como parte del trío ganador del premio San Clemente (con Ledicia Costas y Lídia Jorge). El autor andaluz fue galadonado en la categoría de obra en castellano por 'La península de las casas vacías’.