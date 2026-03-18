Deportes Romar, el último rincón de la pesca en Santiago: "Llevamos más de medio siglo vendiendo a pescadores"

El segundo apellido de Ana Romar es Troiteiro, así que aunque nunca lanzó un anzuelo al agua, casi estaba predestinada a dedicarse a la pesca. "Soy como los pasteleros que no comen dulce", bromea al referirse a su escasa afición por la caña, lo que no impide sin embargo que tenga un amplísimo conocimiento sobre todo ese mundo. Es el saber acumulado de toda un vida tras el mostrador de Deportes Romar.

Este comercio situado en la calle Fonte de Santo Antonio de Santiago es, hoy por hoy, el último rincón de la pesca en la capital gallega. Por el camino han quedado históricos como Deportes Cibeira o la sección de pesca de Deportes Toribio, así que los aficionados a la pesca en río, embalse o mar suelen acabar en las manos de Ana Romar.

"La clientela de la pesca se mantiene y es muy fiel", explica orgullosa. "Tenemos incluso algunos que ya son nietos de gente que venía a la tienda". Algo que no es difícil teniendo en cuenta que Deportes Romar lleva casi seis décadas despachando anzuelos, hilos, cañas, carretes, cebos, botas, cucharillas, moscas y lo que haga falta. Primero en un lado de la calle y, desde abril de 1999, en su ubicación actual, en la acera de enfrente.

"Vienen clientes de la zona de Chaián, A Baña, Padrón, Pontecesures, A Estrada, Vedra... gente que nos conoce", aclara Ana Romar. Diversas procedencias pero una queja común: "El mal estado de los ríos", lamenta. "Todos se quejan de lo poco que se cuidan y de que nos estamos quedando sin pesca".

Esta comerciante explica la fórmula secreta por la que su negocio tradicional sigue al pie del cañón en estos tiempos de comercio online y grandes cadenas . "La clave creo que es el trato personal, la seriedad y la formalidad para tener al cliente contento", asegura. Eso, combinado con "un producto de calidad" y un "precio competente". "Hay que tener algún material claro, pero también hay que ofrecer alternativas asequibles para todos los bolsillos", asegura esta comerciante, que es ya la tercera generación.

Aurora Arufe, en la tienda original en los años 20 / Cedida

Máquinas de coser y escribir

Los orígenes de Deportes Romar hay que buscarlos muy atrás en el tiempo, en tierras del Xallas. De Santa Comba salió Vicente Romar, emigrante a Cuba que al regresar con unos ahorros montó en la calle Fonte de Santo Antonio de Santiago una tienda de máquinas de escribir, de coser, registradoras, gramófonos, calculadoras...

Casado con Aurora Arufe, natural de Bertamiráns pero que pronto se trasladó también a Santa Comba, el matrimonio levantó un negocio que iba más allá de la simple venta de material. Eran taller reparador y, sorprendentemente, también daban clases para enseñar a usar esas máquinas, por ejemplo sesiones de mecanografía.

Eran los años 20 del siglo pasado, como se constata en un anuncio de la época datado en 1924 que apareció en un archivo del Concello de Negreira y que hoy preside la tienda en Santiago. "En él se ve a nuestra abuela", Aurora Arufe, en la antigua Casa Romar. "Don Vicente Romar, hombre activo y emprendedor, ha montado en Santiago de Compostela una gran casa que dispone de máquinas diversas marcas, tanto para escribir y coser como calculadoras... y todas ellas garantizadas convenientemente", reza el escrito. De hecho, las emblemáticas bordadoras de Alfa se garantizaban por diez años.

Esa filosofía de prestar un servicio completo al cliente permaneció después en el ADN de la familia y se mantuvo hasta hoy, más de un siglo después. De hecho, los pescadores de media Galicia conocen bien a Alfredo, empleado de Romar "desde los 14 años hasta la jubilación" y por cuyas manos pasaron cientos, quizás miles de carretes y cañas de pesca para su arreglo y ajuste.

Esta misma semana, un cliente entró en Deportes Romar en busca de un muelle para un carrete Sagarra, que para los novatos en esto de la pesca es algo así como pedir una pintura al óleo original para arreglar Las Meninas de Velázquez. Ese tipo de carretes son una reliquia de museo y quien los conserva les tiene mucho cariño, pero sin el muelle son chatarra. Ana Romar lo tenía. Anécdotas que ayudan a comprender porque Deportes Romar ha alcanzado la condición de negocio centenario.

Aún conservan papel de envolver original de Viuda de Romar / M.G.P.

Salto a la caza y la pesca

Para explicar cómo una tienda de máquinas de coser acaba reconvertida en armería y tienda de pesca hay que acudir a la figura de Higinio Romar, hijo de Vicente y padre de Ana. Aprendió el negocio con su padre, pero a él sí que le gustaban la caza y la pesca, así que decidió poco a poco ir reorientando Casa Romar, que durante años se llamó Viuda de Romar. "Todavía hay gente que viene preguntando hoy por ese nombre", apunta Ana.

En el local original vendía y arreglaba escopetas y cañas, pero poco a poco también fue introduciendo algunos deportes. Eran finales de los años 50. Durante más de tres décadas se convirtió en un referente de ambas actividades, hasta que el 1 de abril de 1999 cruzó la acera de Fonte de Santo Antonio para abrir enfrente, en el local actual. "Aquí ya no pudo trasladar la armería porque el Concello no daba permiso", al ser zona histórica de Santiago.

Allí también se empezaron a ver los primeros calzados de goretex, de Chiruca, "que se vendían para universitarios", recuerda Ana Romar, que desde entonces ofrece mucho material para deportes de naturaleza o aventura. De la caza solo quedan resquicios, como escopetas de balines y aire comprimido, así como ropa y otro material para cazadores.

"La necesidad de ir ampliando a otras actividades es porque la caza y la pesca eran algo estacional", con una venta en determinados momentos del año. "Así que para el resto de los meses necesitabas el deporte".

Admite que internet hace daño al comercio local, "sobre todo entre los jóvenes que quieren imediatez", pero ella sigue fiel al negocio tradicional, el trato cara a cara con la gente. "Me encanta lo que hago", dice. "Cuando viene un cliente que entró aquí hace dos años y regresa porque quedó satisfecho, eso es muy bonito".