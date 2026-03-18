Estudiantes de Medicina se forman en ecografía: «Está moi presente na clínica»
El curso pionero, organizado por la asociación CoMeF, se prolongó durante cuatro días en el Hospital Clínico con ponentes de Radiología y Cardiología
Treinta estudiantes de Medicina de la Universidade de Santiago de tercero a sexto curso participaron este mes en un curso de ecografía pionero en el Hospital Clínico. La iniciativa corrió a cargo de la asociación estudiantil Comunidad Médica en Formación (CoMeF), quien el pasado mes de octubre organizó, por primera vez, un encuentro de especialistas de referencia mundial en Medicina Clínica en Santiago para debatir los retos del siglo XXI en este campo, al que asistieron más de 600 estudiantes y contó con ponentes de renombre como Mariano Barbacid, Josep Brugada o Ángel Carracedo. El acto de clausura del curso tuvo lugar este martes en el aula de Radioloxía del Clínico.
Se ofertaban 30 plazas, pero el número de solicitudes recibidas ascendió a 137, «o que demostra que hai unha gran demanda para aprender ecografía», señala en conversación con EL CORREO GALLEGO, Carlos López Vila, estudiante de quinto de Medicina y presidente de CoMeF.
Durante cuatro días, los participantes trabajaron con radiólogos , y en la última jornada, con cardiólogos, aprendiendo a estudiar el abdomen, cuello, tiroides, sistema musculoesquelético y cardiovascular.
El curso forma parte de la formación oficial de la Universidad, con resolución rectoral que reconoce un crédito por la participación de los estudiantes. «Moitos estudantes descubriron unha vocación radiolóxica e aproximáronse a unha ferramenta que cada vez úsase máis na práctica clínica, pero de difícil acceso durante a carreira porque na asignatura de Radioloxía ensinan mediante imaxes patolóxicas e normais, sin uso directo do ecógrafo», detalla
El curso fue impartido por una decena de médicos formados,que explicaban los procedimientos en pequeños grupos mientras los estudiantes practicaban, ya sea sobre ellos mismos o con modelos ecográficos reales, mayoritariamente sanos, «aínda que algúns presentaban pequenas patoloxías».
Un nuevo curso de cirugía laparoscópica
Esta semana, el miércoles y el viernes, tendrá lugar un nuevo curso de cirugía laparoscópica para estudiantes de 4º a 6º de Medicina, utilizando material de simulación adquirido por la asociación gracias a la financiación de congresos o bien por colaboración con el IDIS.
Carlos López destaca que la asociación, constituida en abril de 2024, cuenta con más de 130 socios, siendo actualmente la que tiene mayor presencia en la Facultad. «Temos presenza nos órganos de decisión da facultade, como a Xunta de facultade, onde representamos o 50% dos votos dos estudantes», apunta.
«A descentralización de Medicina debe ser positiva para os estudantes»
López es uno de los tres estudiantes representantes de la comisión de seguimiento encargada de desarrollar el acuerdo para la descentralización del grado en Medicina, cuya reunión constitutiva se celebró en enero para establecer un plan de acción.
«No seu día na xunta de facultade votamos a favor dun acordo que respete a independencia do grado en Medicina, que sexa de Santiago de Compostela. Agora toca traballar xuntos nunha descentralización a partir do cuarto curso», comenta. López añade que «este mes a Universidade de A Coruña e a de Vigo deberán presentar unha memoria para avaliar como se podería executar o plan. Después, la rectora Rosa Crujeiras, el alumnado y el decano de la titulación José Carreira se reunirán «para intentar alcanzar unha postura conxunta para favorecer á USC e ter forza na decisión».
López dice que se prevé una nueva reunión a lo largo de este cuatrimestre y subraya que «na USC aprobamos o acordo coa intención de que poida ter algún efecto positivo para os estudantes e para a formación, unha oportunidade educativa».
