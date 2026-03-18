Mondra y Mago de Oz actuarán este abril en unas esperadas fiestas gastronómicas a media hora de Santiago
La nueva edición de una de las citas gastronómicas más populares de Ordes tendrá lugar los próximos 24, 25 y 26 de abril
El champiñón volverá a ser, como cada mes de abril, el gran protagonista en Ordes, que los próximos 24, 25 y 26 de abril celebrará su esperada Festa do Champiñón.
Destacada como una de las citas gastronómicas más populares de Galicia, la fiesta, que este año celebra su edición número 35, contará como es habitual con un amplio programa de actividades, con degustaciones, pasacalles y conciertos.
Hace unos días, el Concello de Ordes presentaba su cartel para este año, elaborado por el estudio ordense Mutante Creativo de la mano del ilustrador y muralista Sokram.
Ahora, este miércoles, el concello ha anunciado las primeras actuaciones confirmadas para esta 35ª edición: Mondra y Mägo de Oz.
Dos conciertos "de alto nivel"
"Dous concertos de alto nivel para facer vibrar Ordes e converter a vila no epicentro da música". Así anunciaba el concello las dos primeras actuaciones musicales confirmadas para esta nueva edición.
Por el momento, la organización solo ha anunciado las primeras dos confirmaciones, aunque dará a conocer más detalles de la programación próximamente.
Lo que si que se sabe es que ambas tendrán lugar, como de costumbre, en el Campo da Feira, primero con el folk festivo del teense Mondra (viernes 24) y después con el folk metal de Mägo de Oz (sábado 25).
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