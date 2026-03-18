¿Dónde se come la mejor tarta de queso de España? La Guía Michelín destaca una a menos de media hora de Santiago
Los críticos de la guía gastronómica destacan de la receta destaca su cuidado "equilibrio entre dulzor tostado y suavidad"
Pocos postres alcanzan la popularidad actual de la tarta de queso. Presente en cartas de toda España y convertida en los últimos años en una verdadera tendencia gastronómica, este clásico ha evolucionado hasta ser el postre de moda y una obsesión para comensales y chefs.
Cremosa, líquida, más cuajada, con quesos intensos o suaves, con pistacho, oreo, chocolate... las versiones son casi infinitas y para todos los gustos, pero lo cierto es que no todas nos 'llenan' de igual manera. En definitiva, no todas nos consiguen emocionar con su sabor ya desde un primer bocado.
Probar todas las tartas de queso que hay en España (o al menos gran parte) es imposible, por lo que decidir cuál es la mejor parece una verdadera utopía. Sin embargo, para eso está la Guía Michelin, la guía gastronómica por excelencia ha seleccionado las mejores 'cheesecakes' de España. Y entre ellas hay una elaborada por un restaurante a menos de media hora de Santiago.
¿La mejor tarta de queso de Galicia?
La propuesta gallega que ha encandilado a la Guía Michelin es la tarta de queso elaborada en Casa Barqueiro, en Negreira.
Como recoge la propia guía, el chuletón a la piedra, el marisco y los pescados son las "señas de identidad" de este restaurante familiar que acaba de cumplir 25 años "reivindicando con honestidad las materias primas de proximidad y la cocina tradicional gallega". Aunque lo que verdaderamente ha llamado la atención a los críticos de la Guía Michelin es su tarta de queso cremosa.
"Equilibrio entre dulzor tostado y suavidad"
Ejecutada por la chef Mari Carmen Carril, la tarta de queso es "el postre estrella" del restaurante nicrariense gracias a una elaboración precisa y un equilibrio cuidado de sus sabores.
Su secreto está en combinar "la textura cremosa de su interior con una superficie caramelizada", un resultado logrado mediante una técnica de horneado muy cuidada.
La receta, aparentemente sencilla (queso de calidad, huevos, azúcar, nata y un toque de harina), prescinde de artificios innecesarios: "Sin base de gallega que distraiga ni coberturas que oculten el sabor".
El resultado es un postre que lleva más de dos décadas endulzando los paladares de los comensales y que incluso puede llevarse entera para casa.
Las otras tartas de queso de la Guía Michelin
Junto a la propuesta de Casa Barqueiro, la Guía Barqueiro ha destacado otras cinco tartas de queso de toda España
Entre ellas se encuentran la tarta de queso azul del restaurante Ama (Tolosa), la versión con queso azul e Idiazábal de Fismuler (Madrid), la tarta Idiazábal de La Revelía (Amorebieta) ,la propuesta tradicional de La Trébede (Zamora) o la tarta de Stilton marinado con whisky de Ovillo (Madrid).
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