En clave electoral
O PSOE non apoiará os orzamentos para 2026 e reserva a carta de poder tumbalos
Os concelleiros socialistas Marta Abal e Sindo Guinarte comparecen en rolda de prensa sen aclarar se se absterán ou votarán en contra, o que suporía que non saísen adiante
O goberno local ve na declaración do PSdeG "tacticismo" electoral
Os concelleiros do PSdeG no Pazo de Raxoi, Sindo Guinarte e Marta Abal, compareceron este mércores en rolda de prensa para anunciar que "non votaremos a favor" dos presupostos do goberno local para 2026. O voceiro do grupo indicou que "non son os orzamentos que nos gustarían nin os que faríamos", no caso de estar ao mando do Concello de Santiago. Os socialistas fíano todo a que o executivo de Goretti Sanmartín inclúa non documento final "peticións" presentadas durante as negociacións.
Unhas xuntanzas das que falou a voceira do goberno, Míriam Louzao, nunha rolda posterior aclarando que nas mesmas "non se sinalou ningunha liña vermella", polo que o goberno local "non entendemos a motivación para votar en contra", máis alá de que se trate de "tacticismo electoral".
Por outro, lado, as concelleiras non adscritas teñen un posicionamento similar ao do PSOE, pois segundo fontes consultadas por EL CORREO GALLEGO "non están en disposición de aprobar os orzamentos", posto que consideran que a rexedora "impumpriu todos os preacordos acadados na negociación".
Os concelleiros Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro e Marta Álvarez falan de cuestións comúns cos socialistas coma "a reducción de 900.000 euros na partida de ingresos en multas, actuacións nos parques infantís, e tamén denuncian que "seguen sobredimensionadas todas as partidas".
Así as cousas, o debate plenario extraordinario do vindeiro 25 de marzo pode derivar nunha cuestión de confianza, ao non conseguiren os apoios necesarios para sacar adiante os orzamentos, se así o considera o goberno local. Chegado ese punto, ou ben a oposición nomea novo alcalde nun prazo de 30 días, ou ben os presupostos se aprobarán automaticamente.
Sobre esta cuestión de confianza pronunciouse o voceiro do PSdeG, Sindo Guinarte, que asegurou que o "voto facilitador" da súa formación "terá que vir da man da asunción dunha parte das peticións", que a concelleira Louzao asegura que foron atendidas e incorporadas. Así e todo, Guinarte afirmou ante a prensa que "non imos estar nunha operación alternativa de goberno".
Renuncia a captar fondos europeos
Entre as cuestións que os socialistas lle achacan ao goberno local para non apoiaren os orzamentos están "a falta de ambición" dos mesmos, a rebaixa dos investimentos nun 50% "nos orzamentos máis altos da historia, que ascenden a 148 millóns". Para a concelleira Marta Abal estes datos "certifica a ausencia de liderato na xestión", en especial de fondos europeos Edil.
Abal asegura que ao non desenvolverse o 40% das actuacións na Almáciga, Ultreia e Meixonfrío para as que se captaron fondos europeos, antes de marzo do 2027, estas contías perderanse, ao tempo que se pecha a oportunidade de conseguir máis apoios económicos dentro deste programa.
A concelleira socialista denunciou na rolda de prensa que "os orzamentos son moi pouco rigorosos" e contabilizan ingresos "dubidosos" ao tempo que incumpren xa no papel "o límite de horas extraordinarias" que marca a lei. Entre as inconcrecións do documento orzamentario, Abal destaca a previsión de "ingresos por multas de máis de cinco millóns", cando segundo os datos de 2024, os coñecidos até o de agora, a recadación non superou os tres millóns de euros.
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- Paz Padilla, tras completar el Camino de Santiago: “El verdadero regalo no es llegar a Santiago, sino…”
- Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes
- El bar de Santiago donde Felipe VI se despejaba los viernes: así era el mítico Zum Zum
- La playa favorita de Boris Izaguirre a 1 hora de Santiago: “Es un lugar maravilloso”
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
- Ahora hasta las gasolineras venden pasteles': la confitería más antigua de Santiago que hace a mano todos sus dulces