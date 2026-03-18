PP y no adscritas presionan por el modelo de gestión del agua

El debate sobre el modelo de gestión del servicio del agua en Santiago ha vuelto a tensionar la vida política municipal, con críticas del Partido Popular, la respuesta del gobierno local y la iniciativa presentada por las concejalas no adscritas para llevar el asunto al próximo pleno. El portavoz del PP local, Borja Verea, acusó ayer a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, de incumplir compromisos previos en relación con la decisión sobre el modelo de gestión. Según defendió, existe documentación firmada por la propia regidora en la que se establece que esta cuestión debía resolverse en el pleno municipal antes de avanzar en el proceso.

En este sentido, aseguró que la alcaldesa «non cumpre nin a súa propia firma» y denunció «un novo exemplo flagrante de incumprimento da palabra dada». Verea cuestionó el cambio de postura del gobierno respecto a la pasada legislatura y criticó que se deje de lado el papel del pleno como órgano decisor. «É necesario ter a cara de cemento armado para dicir agora que non interesa a vontade democrática do Pleno», afirmó.

El líder popular también puso el foco en la solicitud de nuevos informes sobre el modelo de gestión, después de que ya se hubiese elaborado uno previo. «Se xa encargaron un informe que di claramente que a opción é a sociedade mixta, por que necesitan agora outro informe?», planteó, cuestionando la coherencia del ejecutivo y sugiriendo que se está retrasando la toma de decisiones.

Asimismo, enmarcó esta situación en una crítica más amplia a la acción del gobierno municipal, al que acusó de actuar sin rumbo definido y de haber abandonado principios que anteriormente defendía, como el peso del pleno en este tipo de decisiones.

En paralelo, las concejalas no adscritas han movido ficha y han registrado una proposición para el próximo pleno en la que reclaman que se respete el acuerdo de 2022 que establece que debe ser este órgano el que determine la forma de gestión del servicio.

La edil Mila Castro defendió que su iniciativa busca desbloquear la situación y evitar posibles problemas jurídicos en el proceso. «O que está claro é que no vindeiro pleno debaterase unha proposición na que se pide respectar ese acordo», señaló.

Castro también fue crítica con el Partido Popular, al que acusó de reaccionar a su propuesta intentando apropiarse del planteamiento. En este sentido, aseguró que los populares actúan «sen argumentos propios» y les reprochó «facer seguidismo» de las propuestas de las no adscritas tras conocer su iniciativa.

Además, cuestionó los cambios de posición del PP en votaciones anteriores sobre el modelo de gestión del agua. «O Partido Popular está perdido e non ten un argumentario propio», afirmó, poniendo en duda la coherencia de su postura en este debate.

Por su parte, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, defendió que el proceso sigue su curso y que el gobierno ya está dando pasos para avanzar en la definición del modelo. Según explicó, a partir de la próxima semana se comenzará a planificar una auditoría a través del departamento de Servicios Básicos. «A decisión está tomada e o tema está en marcha, pero todo isto require uns trámites administrativos que non se fan dun día para outro», subrayó.

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De este modo, el futuro del modelo de gestión del agua queda pendiente del próximo pleno municipal, donde la iniciativa de las no adscritas volverá a situar el debate en el centro de la agenda política y obligará a los distintos grupos a fijar posición.