Reconocimiento a la excelencia en ciberseguridad

La Cátedra Economía de la Ciberseguridad de la Universidade de Santiago de Compostela con Incibe (Cecocib) celebró ayer en la Sala Eisenmann de la Cidade da Cultura la gala de entrega de los Premios Cecocib 2026, una iniciativa destinada a reconocer proyectos empresariales, investigaciones académicas e iniciativas sociales que contribuyen de forma efectiva al fortalecimiento de la protección digital en Galicia.

El acto reunió a representantes del ámbito empresarial, universitario e institucional, consolidando los premios como un espacio de encuentro del ecosistema gallego de ciberseguridad y como cierre del proceso de evaluación de candidaturas, cuyo plazo había finalizado el pasado 8 de marzo.

En la categoría de Línea 1 – Mejor implementación de la ciberseguridad en la empresa, el primer premio fue otorgado a Fish and Food Technology S.L., en reconocimiento a la integración efectiva de medidas de protección digital en su organización y su aplicación real en la mejora de la seguridad de sistemas y procesos. El segundo premio recayó en Sinerxia Plus Advance S.L., por su apuesta por la incorporación estructural de soluciones de ciberseguridad dentro de su actividad empresarial.

Excelencia académica

La línea dedicada a la excelencia académica distinguió los mejores trabajos universitarios en ciberseguridad en el ámbito del Sistema Universitario de Galicia. Así, en la modalidad de Línea 2A – Mejor Tesis Doctoral en Ciberseguridad, el primer premio fue concedido a Inés Ortega Fernández y el segundo premio a Xosé Fernández Fuentes. El jurado otorgó además una Mención Accésit a Manuel Fernández López-Vizcaíno, como reconocimiento a otro trabajo de especial relevancia.

En la modalidad de Línea 2B – Mejor TFG o TFM en Ciberseguridad, el primer premio fue para Rubén González Braña y el segundo premio para Celia Melendi Ortega. Asimismo, se concedió una Mención Accésit a Martín Campos Zamora.

Desde la organización resaltan que estos galardones ponen en valor el rigor científico, la innovación metodológica y la capacidad de transferencia de conocimiento de las investigaciones desarrolladas en el ámbito universitario gallego, destacando «el papel estratégico de la formación avanzada y la investigación aplicada como pilares para el fortalecimiento de la ciberseguridad desde una perspectiva técnica, económica y social».

En la categoría de Línea 3 – Mejor Iniciativa Social en Ciberseguridad, el primer premio fue concedido al Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia (CPEIG), por su labor de concienciación y fortalecimiento de la cultura preventiva digital. El segundo premio fue para Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida, por su trabajo en inclusión digital y protección frente a riesgos tecnológicos, y el jurado otorgó una Mención Accésit a Datadefend Solutions S.L. por su contribución al ámbito social de la ciberseguridad.

Balance anual

Durante el acto, el profesor de la USC y miembro de la Cátedra, Javier Turienzo, realizó un balance de la actividad desarrollada a lo largo de 2025, año en el que se publicaron cinco informes especializados, se impulsaron acciones formativas con más de 300 participantes y se organizó un congreso que reunió a más de 250 asistentes, reforzando la posición de la Cátedra como referente en el ámbito de la economía de la ciberseguridad. Turienzo puso el acento en la falta de herramientas de las pymes y relató las que la Cátedra pone a su disposición para que puedan desarrollar su actividad digital de forma segura. Además, explicó la hoja de ruta a seguir durante este año.

Además, la coordinadora de transferencia de la Cátedra Cecocib, Isabel Neira, ahondó en que las campañas sobre ciberseguridad siguen siendo necesarias para las pymes al constatar que “queda mucho trabajo por hacer” en cuanto al desarrollo de prácticas digitales seguras. Con respecto al crecimiento de la ciberdelincuencia, Neira puso el acento en la prevención para tomar las precauciones adecuadas ante los posibles riesgos a los que se enfrentan las empresas. Asimismo, resaltó el carácter de la Cátedra de ser una iniciativa "al servicio de la sociedad".

Los Premios Cecocib 2026 se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea a través del instrumento Next Generation EU, y forman parte del compromiso de Cecocib con la transferencia de conocimiento, la cultura preventiva y la consolidación de un ecosistema digital más seguro y competitivo en Galicia.