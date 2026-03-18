Renfe modificará el trayecto de los trenes entre Santiago y Vigo Guixar durante al menos un mes
Los trabajos de Adif para modernizar la Línea del Miño obligarán a interrumpir la circulación a partir del 7 de abril
Renfe ha anunciado este miércoles que modificará de manera temporal el servicio ferroviario con origen y destino Vigo Guixar a partir del próximo 7 de abril por las obras de modernización de la Línea del Miño.
Estos trabajos afectan en concreto a los trayectos Vigo Guixar-Redondela y Redondela-Guillarei, por lo que será necesaria la interrupción de la circulación de trenes en estos tramos.
Ante esta situación, la plataforma ferroviaria ha programado un plan alternativo para garantizar la movilidad de los viajeros con la menos molestia posible.
Modificiación desde Santiago
En este sentido, esta interrupción modificará los servicios entre Vigo Guixar y Santiago de Compostela/A Coruña, Ourense/Ponferrada y Porto Campanha, todas en ambos sentidos.
Esta modificación en los trayectos está programada inicialmente para un mes, tiempo durante los trenes regionales con destino/origen Santiago o A Coruña pasarán a tener como estación de salida/llegada a Vigo Urzáiz, como ya pasa con varios de los trenes que conforman el trayecto.
Además, debido a este nuevo itinerario, los trenes afectados realizarán parada en Redondela AV en vez de en Redondela y Redondela Picota.
Afectaciones a Ourense y Portugal
Por su parte, los regionales que circulan por la línea del Miño con origen/destino Ourense o Ponferrada y los trenes Intercity que comunican la ciudad olívica con Portugal realizarán una parte del trayecto por carretera: entre Vigo Guixar y Guillarei y entre Vigo Guixar y Valença do Minho.
Esta modificación en el recorrido se prolongará hasta la finalización de las obras por parte de Adif, con un plazo aproximado de un año.
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- Paz Padilla, tras completar el Camino de Santiago: “El verdadero regalo no es llegar a Santiago, sino…”
- Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes
- El bar de Santiago donde Felipe VI se despejaba los viernes: así era el mítico Zum Zum
- La playa favorita de Boris Izaguirre a 1 hora de Santiago: “Es un lugar maravilloso”
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
- Ahora hasta las gasolineras venden pasteles': la confitería más antigua de Santiago que hace a mano todos sus dulces