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Renfe modificará el trayecto de los trenes entre Santiago y Vigo Guixar durante al menos un mes

Los trabajos de Adif para modernizar la Línea del Miño obligarán a interrumpir la circulación a partir del 7 de abril

Dos trenes regionales en la estación Intermodal de Santiago

Dos trenes regionales en la estación Intermodal de Santiago / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

Renfe ha anunciado este miércoles que modificará de manera temporal el servicio ferroviario con origen y destino Vigo Guixar a partir del próximo 7 de abril por las obras de modernización de la Línea del Miño.

Estos trabajos afectan en concreto a los trayectos Vigo Guixar-Redondela y Redondela-Guillarei, por lo que será necesaria la interrupción de la circulación de trenes en estos tramos.

Ante esta situación, la plataforma ferroviaria ha programado un plan alternativo para garantizar la movilidad de los viajeros con la menos molestia posible.

Modificiación desde Santiago

En este sentido, esta interrupción modificará los servicios entre Vigo Guixar y Santiago de Compostela/A Coruña, Ourense/Ponferrada y Porto Campanha, todas en ambos sentidos.

Esta modificación en los trayectos está programada inicialmente para un mes, tiempo durante los trenes regionales con destino/origen Santiago o A Coruña pasarán a tener como estación de salida/llegada a Vigo Urzáiz, como ya pasa con varios de los trenes que conforman el trayecto.

Además, debido a este nuevo itinerario, los trenes afectados realizarán parada en Redondela AV en vez de en Redondela y Redondela Picota.

Afectaciones a Ourense y Portugal

Por su parte, los regionales que circulan por la línea del Miño con origen/destino Ourense o Ponferrada y los trenes Intercity que comunican la ciudad olívica con Portugal realizarán una parte del trayecto por carretera: entre Vigo Guixar y Guillarei y entre Vigo Guixar y Valença do Minho.

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Esta modificación en el recorrido se prolongará hasta la finalización de las obras por parte de Adif, con un plazo aproximado de un año.

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