Sentencia firme en Santiago: la Audiencia confirma el delito ambiental en el vertedero de Miramontes y respalda años de denuncias vecinales

La Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado una sentencia firme que confirma la existencia de un delito contra el medio ambiente en la cantera de Miramontes, en la parroquia de Grixoa, en Santiago, por la actividad desarrollada por la empresa Tecnosolos Galaicos. El fallo, dictado por conformidad entre las partes y al que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO, condena tanto al responsable de la empresa como a la propia mercantil tras acreditar que, entre 2016 y 2017, se produjeron incumplimientos continuados de la autorización ambiental que derivaron en contaminación del suelo y de las aguas.

Según los hechos probados, la empresa superó ampliamente la capacidad máxima autorizada de tratamiento de residuos, almacenó materiales en zonas no habilitadas y mantuvo residuos a la intemperie, lo que provocó la generación de lixiviados y vertidos sin tratamiento. La sentencia también constata la presencia de contaminantes por encima de los límites legales —como cadmio, nitratos, hidrocarburos, plomo o zinc—, así como afecciones al subsuelo y a las aguas subterráneas. Además, se documenta un vertido de aguas residuales sin depurar en 2018 y se describe una acumulación de residuos realizada de forma “consciente, premeditada y prolongada en el tiempo”, con impacto directo sobre el entorno.

Como consecuencia, el administrador de la empresa aceptó una pena de 18 meses de prisión, multa e inhabilitación para actividades relacionadas con la gestión de residuos durante el mismo periodo, mientras que la empresa fue condenada a una sanción económica. La resolución es firme y no cabe recurso, al haber sido aceptada por todas las partes implicadas en el proceso judicial.

Respaldo a las denuncias vecinales

Para la Federación de Asociacións do Rural de Santiago (FERUSA) y la Plataforma de Afectados por el vertedero de Miramontes, la sentencia supone un respaldo a años de denuncias vecinales. En declaraciones a este periódico, el portavoz de la plataforma, Santiago López, subraya que el fallo “confirma o que nós sospeitábamos desde un principio”, tras un largo proceso en el que, según explica, tuvieron que evidenciar que “as inspeccións non eran reales”.

El representante vecinal insiste en que durante años alertaron sin éxito de los problemas ambientales derivados de la actividad, señalando que “cada vez incidimos máis no problema dos cheiros, dos lixiviados, etcétera”, mientras la Administración autonómica mantenía una valoración positiva de la empresa. “A Xunta dicía que todo estaba ben, que se trataba dunha empresa exemplar, a nivel español e incluso europeo”, critica, en referencia a la falta de actuación inicial. En esta línea, López considera que la sentencia supone también una enmienda a la labor de control institucional: “A nós precisamente unha das cousas que máis nos anima é dicir que a razón estaba da nosa parte, que a Xunta estivo moitísimo tempo sen actividade inspectora seria”, afirma, dejando entrever que los daños podrían haberse evitado o reducido con una supervisión más rigurosa.

Retirada de los residuos

Pese a la condena penal, las entidades vecinales advierten de que la situación está lejos de resolverse. Recuerdan que existe una obligación administrativa previa, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que obliga a retirar los residuos depositados en la cantera al no poder considerarse tecnosuelos válidos. Sin embargo, esta restauración sigue pendiente y, según denuncian, no puede verse paralizada por la situación concursal de la empresa.

Por ello, FERUSA y la plataforma exigen a la Xunta la puesta en marcha inmediata de un calendario público para la retirada del material, así como transparencia sobre el estado actual de la cantera y garantías de que la restauración ambiental se llevará a cabo con todas las medidas técnicas necesarias. “A defensa do medio ambiente non remata cunha condena penal: remata coa restauración real do dano causado”, subrayan.

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En cuanto a la situación actual, el portavoz vecinal señala que la actividad de vertido está paralizada —“agora non entra lixo que sepamos”—, aunque advierte de que persisten problemas como los olores derivados de los gases acumulados: “Hai cheiros, e por veces bastante pestilentes”. También apunta a episodios recientes que podrían indicar afecciones a cursos de agua.