Una alumna del centro superior de hostelería de Galicia gana el tercer premio de un reconocido certámen del sector

La alumna del Centro Superior de Hostalería de Galicia (CSHG), Inés Reboreda, resultó ganadora del tercer premio en el Young Hospitality Summit o YHS, uno de los principales encuentros internacionales del sector que tuvo lugar estos días en Lausana. El CSHG llevó a esta edición a dos estudiantes del 4º curso del Grado de Xestión de Empresas Hostaleiras, con el objetivo de trabajar en un proyecto realista en un entorno de aprendizaje con recursos y profesionales del sector.

El YHS 2026, organizado en Lausana por la EHL Hospitality Business School, está impulsado por el propio estudiantado de la escuela en el ámbito de la hospitalidad. La edición de este año se organizó bajo el lema “Savoir-Faire&Faire Savoir”, con el que se pone el foco en la transmisión intergeneracional del conocimiento y del oficio en el propio sector.

Entre el 16 y el 18 de marzo se reunieron en la ciudad suiza profesionales, personal directivo y estudiantes para reflexionar sobre el presente y el futuro de la industria hostelera y de servicios. Para ello se realizaron ponencias, talleres y actividades de networking, entre otras, de tal modo que se conectó a líderes del sector con la nueva generación de talento.

La delegación del CSHG, de la que formaron parte los estudiantes Inés Reboreda y Kamal Amigo y que estuvo encabezada por el director del CSHG, José Paz, y el subdirector del centro, Luis Rial, mantuvo además distintos encuentros con responsables de Recursos Humanos de varias cadenas hoteleras, con el objetivo de incrementar la oferta de prácticas del Centro.

Profesionalización del sector turismo

La participación en este evento, como en otros anteriores, se enmarca dentro de la estrategia de la Xunta de profesionalización del sector turismo. Para ello se creó hace ya 30 años el CSHG, que ofrece una formación universitaria orientada a la práctica y a la internacionalización de su alumnado.

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Además, desde Turismo de Galicia se está trabajando en el programa de formación en competencias digitales para personas trabajadoras o en activo del sector turismo, dotado con 2,5 M€. Este programa espera mejorar las competencias digitales básicas y avanzadas de casi 800 profesionales.